「老師」帶大家投資比特幣　假的啦！警攔阻桃園男滙300萬

▲簡姓男子誤信網路老師欲投資比特幣，員警據報趕往勸阻。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市57歲簡姓男子從網路認識投資比特幣的老師，可以帶領大家賺大錢，然有查證卻為假資料所矇騙，於是匯款新台幣300萬元給老師得以賺大錢，銀行員驚覺有異通報警方前來了解，經員警耐心向簡男解說及分享案例，並告知投資理財務必審慎確認投資管道來源，阻止簡男的滙款。

▲員警依其平時辦案經驗與簡男分享案例，成功阻詐。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局興國派出所警員魏鉅予、張晏瑄日前接獲台灣中小企銀新明分行銀行行員通報，簡男欲匯款300萬元給交友平台認識的網友，簡男向前來的員警表示，透過朋友介紹加入一個投資比特幣的群組，裡面有一位自稱是「老師」的人可以帶領大家賺錢。簡男本有所懷疑，故至臉書上網查詢「老師」分享的人資，沒想到詐騙集團做好萬全準備，將個人資料都設定為假資料，因此讓簡男輕信，誤信該詐騙集團的詐騙手法，開始對這名假股市「老師」說的話深信不疑，則依照其指示準備匯款新台幣300萬元至對方指定的銀行帳戶。

員警聽完簡男敘述後，認為該人特意假扮成股市「老師」身分實在有異，便向簡男告知近期有許多人因投資虛擬貨幣遭詐騙，並依其平時辦案經驗與簡男分享案例，若真是投資不必以話術欺騙前來關心的行員或警察，簡男聽後亦感覺有異，便褪去要匯款之想法，並非常感謝行員及警方通力合作耐心解說幫忙保住血汗錢。