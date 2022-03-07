陸人大「台灣團」代表建議兩岸「第四通」　擴大學生教師交流數量

▲大陸全國人大台灣團代表張雄（圖／翻攝東南衛視）

記者魏有德／綜合報導

大陸2022全國兩會正在北京舉行，人大代表團分組審議政府工作報告。其中，台灣代表團的成員張雄在受訪時表示，要深化兩岸融合需要依託於兩岸民眾的心靈契合，為促進有效心靈契合的途徑為「教育融合」，「第四通即教育融合，是促進兩岸同胞心靈契合的橋梁。」

▲大陸全國人大台灣團舉行會議，審議政府工作報告。（圖／翻攝東南衛視）

《東南衛視》報導，張雄建議，大陸教育部門要逐步擴大台灣學生招生名額和大陸學生赴台學習人數，「在學業要為台生量身訂製課程和提供就業前實習機會，安排台灣學生參加社會實踐，使台灣學生深入了解大陸經濟社會發展情況，增強中華文化認同和國家認同。」

張雄提到，大陸教育系統還可進一步擴大引進台灣教師赴陸工作，以促進兩岸教育雙向融合，「深化兩岸融合需要依託於兩岸同胞的心靈契合，而促進兩岸同胞心靈契合的有效途徑是教育融合，建議兩岸進行「第四通」，即教育融合。」

▲大陸全國人大台灣團團長黃志賢。（圖／翻攝東南衛視）

此外，陸人大台灣團也進行政府工作報告審議分組會議，由12名成員輪流對工作報告闡述審議意見。對於工作報告中涉台部分，代表團成員皆表示要堅決貫徹落實，「新時代黨解決台灣問題的總體方略。」