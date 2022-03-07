台中大火釀6死！7層樓狂塞「41間套房」！居民嘆：早有預感會出事

記者閔文昱、游瓊華、白珈陽／台中報導

台中市中區興中街6日下午發生嚴重火警，釀6死6傷。據了解，失火的這棟大樓前身為印象大飯店，又被稱為偷情飯店，已是35年老屋，為地下1樓、地上7樓建築，改建成出租套房後裡面共計有41間套房。台中都發局2009年4月2日曾經報查，確認頂樓一層屬於既存違建，有居民就直言「早預感這棟大樓會出事」。

有房仲業者透露，這棟大樓原本為印象大飯店，過往曾被稱為偷情飯店，後來改為套房出租，一間房租大概5000到7000元左右。根據《中時新聞網》報導，附近居民指出，這棟大樓的41間套房疑似未全部租出，不過一棟7層樓大樓擠進41間套房，「早有預感會出事」。

▲台中民宅火警，釀多人死傷。（圖／民眾提供）

另外，還有附近鄰居抱怨，房東莊姓婦人常在外撿資源回收、雜誌後堆放在一樓，火災發生前三天環保局才來稽查清理過，里長也說火災發生前看到一樓有火光，但起火詳細原因還有待進一步調查。

火警發生後，有人出面爆料，該棟住宅的頂樓屬於違建，台中市府進行調查，這棟大樓取得的執照上為地下一層、地上七層的合法建物，但都發局2009年4月2日曾經查報屋頂一樓違建在案，因此頂樓有一層既存違建。至於是否被當成日租套房出租，台中市觀旅局不曾接獲檢舉，2017年至2021年間也沒有裁罰紀錄。

▲台中民宅竄恐怖大火。（圖／記者白珈陽攝，下同）

台中市府表示，這棟大樓屬於有建照的合法建築，最近一次的消防設備檢修為2021年9月，例行公安檢查有合格，雖然頂樓是違建加蓋，但不在火勢範圍內，與高雄的城中城危老建築不同。

▼該棟大樓為35年偷情飯店改建住宅，內有41間套房，牆外還掛著套房出租看板。