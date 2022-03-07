台中惡火最幸運生還者！他6樓跳下僅輕傷　醫師揭保命原因

記者柯振中／綜合報導

台中市中區興中街6日下午發生火警，目前已知造成6人死亡、6人受傷，還有住戶受不了高溫，從高空跳樓逃生，引起社會關注。值得一提的是，該名跳樓住戶送醫時意識清楚、生命跡象穩定，原因竟是與墜落在汽車車頂有關。

這場火警發生在下午4點30分，當地一處集合式住宅因不明原因起火，導致許多住戶受困，還有人爬到鐵窗上求生。不過，由於火場溫度過高，儘管消防員不斷灑水降溫，50歲的袁姓住戶仍然受不了，從6樓高往下跳。

▲袁男從6樓高跳下，送醫時意識清楚、生命跡象穩定。（圖／記者白珈陽攝）



袁男墜下後，撞上停放在一樓的白色轎車車頂，嚇得目擊者不斷尖叫，不過送醫時意識清楚、生命跡象也十分穩定，初步檢查後只有顏面有開放性傷口，以及腰椎受傷，幸運生還。

▲醫師研判，袁男幸運生還，與車頂緩和撞擊力有關。（圖／記者白珈陽攝）



對此，根據《聯合新聞網》報導，台灣急診醫學會常務理事、急診醫師吳肇鑫研判，袁男能夠生還，與轎車車頂具有彈性、緩和撞擊力有關。

據了解，吳肇鑫曾任傘兵秦良丰醫療團隊的召集人，秦良丰2018年進行漢光演習預演時，疑似主、副傘未全開，從300公尺高空墜地，當場失去生命跡象，送醫後成功搶救回來，後續也在醫療團隊的幫助下逐步恢復，已能在四腳柺杖的幫助下行走一段距離。