台中惡火6死6傷！傳雲梯車卡住　消防局澄清：路旁停車阻機器啟動

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中市中區興中街一棟集合式大樓傳惡火，釀6死6傷慘劇。消防人員獲報後緊急前往搶救，但現場有民眾目擊，雲梯車到場後疑似機器故障，導致延誤40分鐘救援。但消防局澄清，雲梯車到場後，因兩邊路旁停車導致腳架無法完全伸展，導致安全裝置啟動停住，需重新下降恢復後，移位至腳架可完全伸展，才可繼續升梯救災，並非故障。記者實際觀察，路旁車輛多半依法停放在停車格內，但巷弄太過狹小，雲梯車腳架得架在車輛旁。

▲興中街惡火釀6死6傷！傳雲梯車卡住誤救援，消防局澄清，係因路旁停車阻機器啟動，並非故障。（圖／白珈陽攝）

▲消防人員今天出動兩台雲梯車救援。（圖／民眾提供）



今天下午火災發生後，一名袁姓男子與47歲余姓女子、50歲陳姓男子爬出大樓，站在鐵窗上等待雲梯車救援，但袁男疑似受不了高溫，不顧圍觀民眾阻止從六樓跳下，現場民眾全程目睹，嚇得尖叫不已。跳窗逃生的袁男跌落到路旁白色轎車，被緊急送往中國附醫急救，救治後無生命危險。不過，現場民眾目擊到場的第一台雲梯車疑似卡住無法救援，等到第二台雲梯車到場後，余女、陳男才被救下，質疑雲梯車故障，直呼「太誇張！」

▲男子受不了高溫跳窗逃生。（圖／民眾提供）



台中市政府晚間發布新聞稿澄清，消防局在火災發生後派遣2部雲梯車前往救災，其中第一台雲梯車（大誠31）到場後，因兩邊路旁停車導致腳架無法完全伸展，雲梯車升梯後，安全裝置啟動停住，此為正常現象，需重新下降恢復後，移位至腳架可完全伸展。

消防局強調，所有雲梯車操作皆需要有一定的操作空間始能作業，現場環境常因街道停車或巷弄狹小等因素影響作業，這次火警搶救係因操作空間不足需作調整移至可操作之空間，並非媒體報導雲梯車故障。

台中市長盧秀燕晚間也趕往火警現場關心，並再赴兩個醫院看傷者，及到安置中心看住戶，另外市府也通知，盧秀燕原定明天要上和平區參加和平國小交通車聯合啟用典禮行程取消。