快訊／今本土+3！　增40例境外移入

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增43例COVID-19確定病例，分別為3例本土個案及40例境外移入(14例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。而今日新增本土個案為1例男性、2例女性，年齡介於10多歲至70多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為17例男性、22例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(11例)、印度(3例)、澳大利亞、菲律賓及美國(各2例)、德國、日本、瑞士、加拿大、香港、瓜地馬拉、韓國、奧地利、土耳其、英國、柬埔寨及印尼(各1例)移入，另8例調查中。入境日介於今(2022)年2月14日至3月5日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心統計，截至目前國內累計6,438,024例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,417,031例排除)，其中20,840例確診，分別為5,324例境外移入，15,462例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

台灣自2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲▼3/6新增病例表。（圖／指揮中心提供）※點圖放大