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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平：不能搞「運動式降碳」　把手裡吃飯的傢伙先扔了

▲▼中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中共總書記習近平。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸全國兩會正在北京召開，中共總書記習近平5日參加了內蒙古代表團審議，強調實現「雙碳」目標不能脫離實際、急於求成，搞運動式降碳，「不能把手裡吃飯的傢伙先扔了，結果新的吃飯傢伙還沒拿到手，這不行，既要有一個綠色清潔的環境，也要保證我們的生產生活正常進行。」

習近平表示，實現「雙碳」目標是一場廣泛而深刻的變革，也是一項長期任務，既要堅定不移，又要科學有序推進，「這件事，要按照全國佈局來統籌考慮。’雙碳'目標是全國來看的，哪裡減，哪裡清零，哪裡還能保留，甚至哪裡要作為保能源的措施還要增加，都要從全國角度來衡量。」

▲▼內蒙古火力發電廠,煤炭。（圖／路透社）

習近平提到，綠色轉型是一個過程，不是一蹴而就的事情，要先立後破，而不能夠未立先破，「富煤貧油少氣是我國的國情，以煤為主的能源結構短期內難以根本改變。實現『雙碳』目標，必須立足國情，堅持穩中求進、逐步實現，不能脫離實際、急於求成，搞運動式降碳、踩急剎車。」

習近平強調，「不能把手裡吃飯的傢伙先扔了，結果新的吃飯傢伙還沒拿到手，這不行。既要有一個綠色清潔的環境，也要保證我們的生產生活正常進行。」

習近平還說，孫中山當年講過一個有趣的故事，諷刺一些人，有一個幹苦力的，平常拿一根竹竿給人挑東西，有天買了張彩票，把彩票藏竹竿裡了，突然發現自己的號碼中了頭彩，一高興就把竹竿扔江裡去了，心想這輩子再也不用幹這種苦力了，結果到領獎處才發現彩票已經隨竹竿扔到江裡了。這就是竹籃打水一場空，「辦事情一定要掌握這麼一個原則，一定要算大帳、算長遠帳、算整體帳、算綜合帳。」

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關鍵字：

雙碳

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