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全聯咖啡買1送1、衛生折5折！38婦女節量販超市優惠一次看

▲▼全聯婦女節優惠。（圖／業者提供）

▲全聯婦女節優惠，實體門市OFF COFFEE同品項「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接3月8日國際婦女節，不少量販超市已搶先祭出優惠，全聯PXGo!線上購推出「女王的英雄盛典」活動，包括預購美妝及保養品滿千打88折等；實體門市也有OFF COFFEE「買1送1」，3/11起還有衛生紙5折起。另外像是愛買量販也推出超過600款商品抗漲優惠；家樂福也有清潔及除蟲用品等5折起。

●全聯

全聯即日起至3/8在PXGo!推出「女王的英雄盛典」活動，期間使用PX Pay支付購買全站商品，單筆累計消費每滿1000元以上，即可獲得1000福利點數回饋。而3/11~4/14期間，還推出女王日轉樂透，有機會獲得1萬福利點和1028彩妝優惠券，另玩5次再加碼抽義大利SMEG家電。

為了犒賞為生活與家庭打拼的女性，3/10前於「PXGo!預購館」購買美妝商品，單筆消費滿千元領券現折88折，特別推薦「雅詩蘭黛Pro極速緊緻肌密全能精華100ml」原價8,550元，折扣優惠後特價3,511元；「SK-II 肌活能量活膚霜100g（限量加大版）」 原價5,800元，折扣優惠後特價3,519元。

▲▼全聯婦女節優惠。（圖／業者提供）

▲全聯3/11~3/24將推出「衛生紙小學堂」優惠，全店衛生紙5折起。（圖／業者提供）

而在實體門市，3/11~3/24將推出「衛生紙小學堂」優惠活動，全店衛生紙/廚紙/面紙/濕式衛生紙最低5折起，任買6串再現折100元（單筆可累折）；線上部分同享好康，活動期間至PXGO!選購滿6串加贈1,000福利點，等同於現金100元。

全聯實體門市在3/5~3/8也推出OFF COFFEE同品項「買1送1」、阪急麵包全品項任4個特價100元優惠。線上購部分，PXGo!「分批取」購買OFF COFFEE，同品項享有「買30送15」優惠，換算下來冰/熱美式可省375元，冰/熱拿鐵則可省下525元。

●愛買

愛買量販即日起至3/8推出超過600款米、油、調味品、麵、衛生紙等安心抗漲商品，最低39折起；還有超過200款商品「買1送1、第2件5折」，會員購買指定DM頁面商品單筆滿100元享快樂購點數5倍送。

其中超過20款衛生紙、廚房紙巾最低6折起；沖泡咖啡、茶、穀粉DM商品單筆滿388元送40元現金折價券，部分指定商品買1送1。另也嚴選30款為女性健康加分的商品促銷，最低5折起。

●家樂福

家樂福因應24節氣的「驚蟄」，推出「惡蟲退散」檔期，提供民眾季節轉換預防蚊蟲小妙招，防蚊液、電蚊香、電蚊拍、蚊帳、天然驅蚊噴霧等超過60項產品「最低5折起」，活動自3/9至3/22期間，單筆購買殺蟲劑、室內芳香劑、洗碗精等系列用品，除了最低5折優惠外，每滿388再送30元現金折價券。

▲▼美廉社連假優惠。（圖／業者提供）

▲美廉社推出「點點蒐集分享愛」公益活動。（圖／業者提供）

●美廉社

美廉社為了關心家暴議題，精選各特色品牌商品推出「點點蒐集分享愛」公益活動，透過滿額集點方式，將點數轉化成公益捐款，贈與公益團體「現代婦女基金會」，即日起至4/5止，凡至全台美廉社任一門市消費，每消費100元集1點，集滿10點即可以低於市場的優惠價格選購精選商品。像是光泉茉莉蜜茶24瓶只要99元、Godiva巧克力8條入任2盒只要179元、哈根達斯冰淇淋買1送1等，讓生活中平凡的消費行為，舉手之勞成為受暴人的穩定力量。

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