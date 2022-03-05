快訊／高雄自小客慘遭砂石車撞爛　1乘客無呼吸心跳

才剛結束的台灣燈會現在卻爆出有人確診，就在5日的高雄防疫記者會上頭，有媒體詢問到「無人機承包公司」遭到爆料，表示有一名德國籍的技師在離境前確診，過程中有跟其他人員密切接觸兩週，而接觸者未被匡列隔離採檢，爆料者質疑是否是因為擔心影響高雄燈會舉辦，對此高雄市衛生局回應：沒有社區風險。