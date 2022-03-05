快訊／高雄自小客慘遭砂石車撞爛　1乘客無呼吸心跳

▲高雄美濃驚傳重大車禍。（圖／記者吳奕靖翻攝）
記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導
▲高雄美濃傳出重大車禍。（圖／記者吳奕靖翻攝）
高雄市美濃區今（5）日下午3時許發生一起重大車禍，在美濃區復興街二段高美大橋附近，一輛砂石車與自小客車發生車禍，消防局出動6車13人前往，到達現場牟姓女砂石車駕駛（47歲）未受傷，陳姓轎車駕駛（男，28歲）已自行脫困，僅受到嘴唇擦傷、意識清醒，不過副駕駛座的陳姓男乘客（70歲）被消防人員救出時，已經沒有呼吸心跳，送醫搶救中，詳細車禍原因仍有待調查。
▲高雄美濃驚傳重大車禍。（圖／記者吳奕靖翻攝）
記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導
▲高雄美濃傳出重大車禍。（圖／記者吳奕靖翻攝）
高雄市美濃區今（5）日下午3時許發生一起重大車禍，在美濃區復興街二段高美大橋附近，一輛砂石車與自小客車發生車禍，消防局出動6車13人前往，到達現場牟姓女砂石車駕駛（47歲）未受傷，陳姓轎車駕駛（男，28歲）已自行脫困，僅受到嘴唇擦傷、意識清醒，不過副駕駛座的陳姓男乘客（70歲）被消防人員救出時，已經沒有呼吸心跳，送醫搶救中，詳細車禍原因仍有待調查。
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