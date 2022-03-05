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港第五波疫情確診逾40萬例　姜太公道場聯手黃大仙為民眾祈福

▲香港黃大仙香火來台弘法，選址苗栗客家大院道場。（圖／民眾提供）

▲香港黃大仙香火來台弘法，選址苗栗客家大院道場。（圖／姜太公中部道場提供）

記者魏有德／綜合報導

香港第五波疫情爆發以來，近幾日確診人數均破5萬例，至今已逾40萬人確診，死亡人數接近1300人，對當地經濟社會造成重大影響。對此，台灣姜太公中部道場客家大院於昨（4）日為香港舉辦祈福除瘟法會，號召旅台港人共同祈請姜太公聯手黃大仙護佑香港疫情能早日平息。

▲香港黃大仙祠。（圖／CFP）

▲香港黃大仙祠。（圖／CFP）

姜太公中部道場主席羅世新表示，黃大仙被信眾尊為財神、吉祥之神，是香港著名道教神仙，前年託夢陽明山姜太公道場蔡道長欲來台弘法，經姜太公應允，蔡道長即動身前往香港黃大仙祠將香火請回台灣，十二生肖守護神亦伴隨黃大仙渡海來台，共同安座於苗栗銅鑼客家大院。

自從黃大仙來台弘法後，羅世新發現，參拜黃大仙的信眾不乏帶有濃厚廣東口音者，多數為在台求學或因工作而旅居台灣的港人，受疫情影響，這群信眾往返港台不便，便來到客家大院參拜黃大仙。

▲香港黃大仙香火來台弘法，選址苗栗客家大院道場。（圖／民眾提供）

▲十二生肖守護神隨香港黃大仙來台弘法。（圖／姜太公中部道場提供）

羅世新指出，姜太公中部道場客家大院位於苗栗銅鑼，地處台灣最大龍脈，座落在形如元寶般的雙峰山，黃大仙與十二生肖守護神擇此福地弘法，便是藉由大地理濟世利生，「近兩年全球疫情肆虐，道場每個月均舉辦法會為台灣祈福，如今香港遭逢疫情肆虐，特別號召旅台港人參與法會為香港除疫息災。」

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