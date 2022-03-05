　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

香港疫情煞不住！預計已有15%人染疫　專家：確診人數必繼續上升

▲▼ 香港疫情,新冠疫情,新冠病毒。（圖／路透）

▲香港每日都有上百人死亡。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港第五波疫情嚴峻，港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，近期屋邨圍封強檢，有約10％至20％人確診，估計全港或有約15％人已感染，確診數字一定繼續上升，有其他專家估計3月疫情會達頂峰。

據《香港01》報導，許樹昌預計確診數字一定會繼續上升，自己身邊有不少同事及朋友快速測試呈陽性，而屋邨圍封檢測確診率為10％至20％，中間數都料全港約15％人士感染；有其他專家估計3月疫情會達頂峰。

他接著表示，感染的長者要加快分流到青衣方艙醫院，或啟德及落馬洲的隔離措施，「有沒有感染都要盡快分開」，大半安老院舍都有員工確診，或要考慮員工確診後3至5日，如今難以做到「totally risk free（完全零風險）」。

▲▼陸援建香港首間方艙醫院交付　只花7天就完工「提供3900床位」。（圖／翻攝央視）

▲大陸援建香港首間方艙醫院交付，提供3900個床位。（圖／翻攝央視）

大陸國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年4日表示，在疫情於武漢爆發後，醫護人員總結出集中患者、集中專家、集中資源、集中救治的「四集中模式」，建立定點醫院收治重症和危重症患者，集中最優質的醫療資源進行治療。

許樹昌表示，香港某程度已正在做，各區公立醫院聯網都有龍頭醫院處理重症患者，正發揮有關作用，不過香港人口密度高，要把所有患者集中在一間醫院未必可行，香港行全科醫院制度。

►COACH包下殺1.9折！搶起來

ET快訊
夫妻參加旅遊團染疫Ct值19.6　遊覽車位置圖曝
最硬教召「最高階」是他！　少校召員：總要有人上戰場
快訊／高雄增11處足跡！　老新台菜、夢時代、2市場
快訊／好消息！　俄羅斯宣布停火
郭婷筠瘦身「披絕美白紗」補辦婚宴　開場竟先和老公道歉
自助餐相關+5「擴及3縣市」！爸媽參加旅遊團「4人染疫」
快訊／新北＋1住中和　公共場所足跡曝
桃園+3例！　富林國小姊弟染疫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港首富李嘉誠傳售英最大配電公司　其家族曾被稱「買下半個英國」

李克強政府工作報告「堅決反對外部勢力」　認定美國干涉比台獨活躍

開戰第10天　中國「第一架撤僑班機」終於降落

香港疫情煞不住！預計已有15%人染疫　專家：確診人數必繼續上升

上海再增4例來自台灣確診　目前共29例在院治療

李克強2022政府工作報告懶人包　三大要點強調「穩發展」

41歲女買菜「被叫阿姨」氣炸！怒打29歲店員：你沒有比我小多少

台灣的16.7倍！　陸2022國防預算1.4504兆人民幣，增幅7.1%

陸今年GDP增長目標定5.5%　低於去年

快訊／李克強政府工作報告曝光　「堅決反對」台獨和外部勢力干涉

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

大阪28坪4房僅台幣235萬！　離學校超近、走5分鐘到車站

KID生日&新婚快樂!!!　峮峮收到開工紅包感動獻吻XD

騎士鑽縫隙擦撞名車後照鏡　機車傾斜倒地再刮一台車

聲林生存週記ep12／哈林.徐佳瑩相約第4季見？　韋禮安也愛哈寶寶！本尊當面獻唱XD

《營業中》鬼鬼當工讀生...最讓庹宗康頭痛　顏佑庭安慰「妳很漂亮」他更氣：有在幫我嗎XD

港首富李嘉誠傳售英最大配電公司　其家族曾被稱「買下半個英國」

李克強政府工作報告「堅決反對外部勢力」　認定美國干涉比台獨活躍

開戰第10天　中國「第一架撤僑班機」終於降落

香港疫情煞不住！預計已有15%人染疫　專家：確診人數必繼續上升

上海再增4例來自台灣確診　目前共29例在院治療

李克強2022政府工作報告懶人包　三大要點強調「穩發展」

41歲女買菜「被叫阿姨」氣炸！怒打29歲店員：你沒有比我小多少

台灣的16.7倍！　陸2022國防預算1.4504兆人民幣，增幅7.1%

陸今年GDP增長目標定5.5%　低於去年

快訊／李克強政府工作報告曝光　「堅決反對」台獨和外部勢力干涉

退休師開文具店吸引學童上門　店內噁伸狼爪摸臀下場曝

快訊／高雄夫妻參加旅遊團染疫！Ct值19.6　恐怖遊覽車位置圖曝

賀一航兒不忍了！直播賣貨外型遭酸　高EQ反擊吐心聲：我做錯什麼

鱸魚湯百元有找！高雄CP值極高古早味小吃　大塊控肉飯一吃上癮

曾國城金鐘獎座不翼而飛　兒子內神通外鬼！

服役20年退伍5年今被教召　「最高階」少校召員：總要有人上戰場

蜜拉庫妮絲：我烏克蘭人我驕傲！夫妻募款救難民「率先捐8400萬」

快訊／前(G)I-DLE穗珍解約　Cube曝警調查「霸凌無嫌疑」粉絲哭了

中信兄弟高中菜鳥體驗「咖啡秀」　周委宏：用錢買經驗

象魔力感受兄弟尊重及熱情　新球季如願繼續披黃衫

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

大陸熱門新聞

41歲女被叫阿姨！下秒怒打29歲店員

李克強政府工作報告曝光

他打麻將自摸清一色！爽到半身癱瘓送醫

台灣的16.7倍！ 陸2022國防預算1.4504兆人民幣，增幅7.1%

又輸了！無印良品吿大陸山寨商標無效遭駁回

女嬰天橋墜落亡！疑母親謀殺

開戰第10天　中國第一架撤僑班機終於降落

香港疫情煞不住！預計15%人染疫　

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

不斷更新／陸全國人大會議開幕

汪洋罕見未提涉台內容

上海再增4例來自台灣確診　共29例在院治療

陸人大今開幕！涉台報告受關注

經濟制裁「這國」挑明是台灣問題

更多熱門

相關新聞

不只集檢所量能！醫籲疫情備戰3大目標

不只集檢所量能！醫籲疫情備戰3大目標

香港近日疫情爆發，4日再新增52523例確診，連3天突破「5萬大關」，累計逾39萬人染疫，死亡人數更是單日破百。鄰近的我國近期也正處在在「清零」與「共存」間的過渡期，未來勢必會走向開放國門之路，在此之前，醫師及專家們仍不放棄，疾呼4件事要趕緊備好，才不至於和香港一樣「硬摔在地」。

即／心碎媽憂兒遺體停電化掉　殯儀館打臉黃捷

即／心碎媽憂兒遺體停電化掉　殯儀館打臉黃捷

草地音樂會來了　現場演奏交響樂超震撼

草地音樂會來了　現場演奏交響樂超震撼

鼓勵在台外籍人士施打疫苗　雲林3鄉鎮加開國際友善接種站

鼓勵在台外籍人士施打疫苗　雲林3鄉鎮加開國際友善接種站

港確診連續3日突破「5萬大關」

港確診連續3日突破「5萬大關」

關鍵字：

新冠疫情COVID-19新冠疫苗香港疫情omicron

讀者迴響

熱門新聞

直擊／男友報到史上最硬教召！女友淚灑營區

俄兵「肉身護烏女」　慘遭同胞掃射亡

解放軍第一波投射台灣3萬兵力　雄三總工程師：送死

情場萬人迷的共同特徵

俄軍被控佔領城市後「抓當地婦女性侵」

凌晨看台電驚呆　核三廠發電狂飆98.644%！

車開一半俄軍導彈掉眼前　鏡頭全拍下

掃實聯制要當心！安卓QR碼掃瞄器竟是「木馬病毒」　已逾萬人下載

日本出現4千支俄文針筒　恐怖真相曝

孫協志、澎恰恰真實關係曝光！　孫德榮力挺：他潔身自好

網紅威力賣4000元二手精品福袋！　民眾怒控「是假貨」

台中地瓜球爆紅！馬尾妹顧攤千人朝聖

獨／女優孟若羽不拍AV了　下一步計畫曝

周杰倫18年前神曲預言戰爭！　「俄羅斯拍MV」歌迷淚朝聖

百人打仗4人回　議員逼問普丁官員

更多

最夯影音

更多
重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！
比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面