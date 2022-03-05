香港疫情煞不住！預計已有15%人染疫　專家：確診人數必繼續上升

▲香港每日都有上百人死亡。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港第五波疫情嚴峻，港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，近期屋邨圍封強檢，有約10％至20％人確診，估計全港或有約15％人已感染，確診數字一定繼續上升，有其他專家估計3月疫情會達頂峰。

據《香港01》報導，許樹昌預計確診數字一定會繼續上升，自己身邊有不少同事及朋友快速測試呈陽性，而屋邨圍封檢測確診率為10％至20％，中間數都料全港約15％人士感染；有其他專家估計3月疫情會達頂峰。

他接著表示，感染的長者要加快分流到青衣方艙醫院，或啟德及落馬洲的隔離措施，「有沒有感染都要盡快分開」，大半安老院舍都有員工確診，或要考慮員工確診後3至5日，如今難以做到「totally risk free（完全零風險）」。

▲大陸援建香港首間方艙醫院交付，提供3900個床位。（圖／翻攝央視）

大陸國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年4日表示，在疫情於武漢爆發後，醫護人員總結出集中患者、集中專家、集中資源、集中救治的「四集中模式」，建立定點醫院收治重症和危重症患者，集中最優質的醫療資源進行治療。

許樹昌表示，香港某程度已正在做，各區公立醫院聯網都有龍頭醫院處理重症患者，正發揮有關作用，不過香港人口密度高，要把所有患者集中在一間醫院未必可行，香港行全科醫院制度。