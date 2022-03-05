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訂製嘉義知名蛋糕備註「不能加杏仁」　她吃一口送醫險休克

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲蔡女吃下一口蛋糕就過敏。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者崔子柔／綜合報導

嘉義某知名蛋糕店近日遭民眾指控，在訂購時已特別註明對杏仁會急性過敏，所以選用食材一定要避開，在領取蛋糕當下也再度和店員進行確認，沒想到只吃了一口竟馬上過敏，送醫急診。

蔡姓女子3日在臉書社團「爆料公社」發文表示，她只要吃到杏仁就會引發氣管收縮呼吸困難，甚至導致休克，因此在訂購蛋糕時都會特別確認，當時店員則說明「成份非常單純，只有草莓、奶油及海綿蛋糕」。

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沒想到蔡女吃了一口，立馬出現過敏症狀送醫急診，事後再度求問蛋糕店，店家竟稱人員將杏仁粒誤當成草莓乾碎粒，願意賠償醫藥費。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲蔡女貼出和店家的對話。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

「一年總是會發生幾次這樣的事情，每次遇到這種事情就是店家說要賠錢了事」，蔡女無奈，她因為過敏症狀都會事前特別提醒，但店家時常不當一回事，事後看見網友分享的照片，才發現蛋糕外型和材料都和冰櫃內的一樣，似乎沒有客製化調整食材，「根本是他們從冰櫃隨意拿一個出來的，因為照片是2年前的，外型一模一樣，這還需要和解嗎」。

根據《TVBS》報導，該店家不願對此事多做說明，聖馬爾定醫院家醫科主任陳志誠則表示，民眾對杏仁嚴重過敏，不管吃的量多少都會引發症狀，建議業者在蛋糕上註明成分標示，才不會讓消費者誤食。

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