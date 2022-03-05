交往8年信任男友從不看手機！結婚前夕車禍⋯她揭開荒唐真相崩潰

▲她和男友交往時完全信任，從不看男友手機，直到婚前一場意外，讓她發現男友的「雙面」性格。（示意圖，非當事人／記者曾筠淇攝）

文／黃惠萱

摘自／寶瓶文化《愛情創傷來自童年創傷》

她從不看男友手機，她相信兩人可以相互坦誠和尊重。交往八年來，兩人關係穩定，即將許下終身承諾。要不是男友突然發生一場車禍，她需要緊急幫忙處理許多事，她不會發現男友的另一面。在與她相處以外的夾縫時間裡，男友持續做著她難以想像的事，有著她完全不認識的面目。

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失戀導致憂鬱很常見，而且關係結束的方式愈創傷，走出低潮的時間就愈漫長。信娟和男友的愛情長跑八年。在結婚前夕，信娟卻意外發現男友荒唐的私生活。

原來在他們相處的時間之外，男友持續利用網路約炮。男友犧牲夜間睡眠，長期維持一週數次和不同的人一夜情。有時若約不到人，男友就直接透過管道買春。這些訊息，讓信娟幾乎瘋狂。

終結一段長期關係固然痛苦，但發現關係裡的謊言和背叛，則會摧毀一個人的價值感與對世界的信任。男友在信娟面前一貫保持著尊重、體貼的形象。男友在性事上，從不勉強她，甚至刻意表現得不像一般用下半身思考的男性，讓信娟一直為自己找到一個新好男人為傲。

男友車禍後，意外暴露在她面前的訊息，處處都顯示男友完全不像表面上對性愛不熱衷的樣子。男友願意為性所做的犧牲、冒的風險和付出的金錢，顯見他對性的需求程度，已達成癮。

成癮者和雙面人

提到成癮，我們最熟悉的是菸癮或酒癮，再來可能是毒癮。大眾對性成癮的認識較少，即使聽到一些例子，也都被表面上荒唐、誇張的性愛成分所轉移，忽略了成癮行為的本質。

性成癮與菸酒毒成癮在大腦與心智本質上相近。當事人碰到成癮物質或進行成癮行為時，都會激發大腦快樂的酬賞系統。

他們非常依賴這樣而來的快樂感受，長期藉此擺脫壓力、逃避負向情緒。當無法接觸成癮物質或行為時，會有戒斷反應，會大量排汗、發抖、焦躁不安、噁心和憂鬱等狀況。唯有再次接觸成癮物，才會緩解，所以會重複使用。

不過，對信娟這一類的感情受害者來說，真正造成創傷的是男友維持著雙面人的生活，將信娟蒙在鼓裡。當真相被揭穿時，信娟受騙與被背叛的感覺，讓信任完全崩潰。

有些學者認為，性成癮者中有三分之二的人同時有解離性人格障礙的傾向，意即多重人格。成癮行為和人格上的兩面性，往往會相互影響。因為把成癮當成祕密，對祕密需要花費精力掩飾，所以成癮行為愈嚴重，就會更分化雙面人的生活。

當性成為解藥，重演童年創傷

在《愛，上了癮》這本書中，提到性成癮者深層心理上的五個特徵：擺脫壓力／逃避、確認自己還活著／自我確認、存在價值的證明／權力、只能透過性感受愛／被愛、撫慰創傷／重演。

從這個角度來看，性被人們當成面對心理議題時用以治標的解藥，但並無法醫治其根源，還會造成關係與生活上諸多的困境。

小喬從十三歲初戀以後，男朋友就一直沒斷過。表面上看起來好像是年輕人搞不清楚自己要什麼的戀愛模式，但背後真正的原因，是小喬長期心情低落、嚴重失眠、無法獨處，而戀愛時被擁抱的感覺，以及性愛高潮後帶來的身體放鬆，可以幫助她暫時脫離負面情緒，稍微改善睡眠品質。

雙親的情緒問題，以及不穩定的原生家庭環境，讓小喬十幾歲開始就有憂鬱症狀。有時會表現在對身材過度要求而厭食，或是透過割手腕的痛苦，確認自己還活著。

有過性經驗以後，性行為也可以達到相同的目的。品質較好的性可以帶來身體放鬆，而被強迫或受虐的性就像割腕自殘行為一樣，透過疼痛和危險帶來存在感。

年過半百的阿義，孤家寡人，沒什麼積蓄。他每天努力工作賺錢，是為了讓自己下班後，有錢可以去酒店，帶女人上賓館。「我這個月加班比較少，晚上只能少去幾天。沒去的時候，我好痛苦，一直想著要怎麼多賺點錢。」

生活中，阿義也認識一些女人，但他就是沒辦法和自己交往的女人做愛。「只有看著旅館的天花板和牆壁，和不熟的女人在一起，我才能硬起來。」

阿義在母愛極度匱乏的環境中長大。對女性又愛又怕的情感，以及缺乏自信的權力關係議題，使他難以維持平等、互信的兩性關係，而只有在金錢交易的脈絡下，才能放鬆進行性愛。性可以讓阿義稍微贏得一些男性尊嚴，同時給予他所需要的溫暖和愛。

茜小時候曾被熟識的人性侵害，創傷對她的親密關係帶來很大的影響，唯有透過長期療癒，才能逐步改變。

以前內向、退縮的茜，總是被盯上，成為被性騷擾的對象，除此之外，茜也很常陷入受虐的戀情，被逼迫發生性關係。痛苦、被迫的性愛就像是童年創傷的重演。潛意識裡，茜似乎藉著重演來挑戰創傷、增加控制感或是自我懲罰。

當茜的自我療癒完整，身心更加健康、成熟之後，她開始能拒絕壞情人，和相對健康的對象，發展平等、互信的親密關係。即便如此，茜偶爾還是會透過「在不恰當的時候挑逗伴侶，讓自己陷入被逼迫或被怪罪的處境」，讓自己再度陷入受害者的角色，重演早年的創傷。

從「不被接納的自我」，後來成為「無法接受的自我」

在《你的孩子不是你的孩子：茉莉的最後一天》一劇中，母親在茉莉跳樓身亡後，踏上尋覓之旅。觀眾可以跟著發現茉莉不為人知或不為母知的生活。

茉莉除了功課優秀，還有著母親所不支持的才華，而除了希望媽媽高興，她也有自己的偶像與朋友。在心理師的回憶裡，茉莉還有偷竊成癮的問題。茉莉總是不由自主偷些小東西送媽媽，看著媽媽戴上自己偷的髮夾，茉莉心中有某種快感。

茉莉的生活其實就是雙面性格與成癮者的原型。成長過程中，有一塊「不被接納的自我」，原本是不被主要照顧者接納的部分，後來成了自己「無法接受的自我」。

被自我排斥在外的，可能是自己的需要（像是被照顧），或是一種天賦、一種個人喜好，也可能是某種天生氣質（像是慢吞吞），或是特定的情緒狀態（好比憤怒或興奮）。

被丟出去的部分自我，無法和主觀、可覺察的自我統整起來，所以有了不為人知的祕密生活。

▲她對男友的另一面一無所知。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

她對男友一無所知

雙面情人在關係中對他人的背叛和欺騙，是一種毋庸置疑的傷人行為。即使被壓抑的雙面性格或成癮有其原因，那也是個人應該為自己負責的議題。療癒與改變的責任在他自己。

很多人儘管一時不察，遇到雙面成癮情人。在認識較久之後，也會有所覺察，而盡快中斷關係。相較之下，另外一些人卻長期陷入這樣的關係而不自知，或是常常讓自己處於被蒙蔽的關係中。



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信娟的前一段感情是因為被劈腿而結束，但一直到最後，她都不敢相信前男友居然會出軌，就像這一段被蒙在鼓裡八年的感情一樣，她對男友的另外一個面目，難以置信。

但如果細細了解，你會發現許多信娟沒注意到的可疑之處，例如男友雖然溫馨接送情，過節禮物一定到，相處時很少摩擦，但兩人很少談心，後期幾乎不做愛。

坦白講，信娟對男友的喜好、性格、夢想、傷心事或弱點等一無所知，但信娟卻一點也不覺得奇怪。男友完整的自己，包括被隱藏起來的部分，信娟不覺得好奇，甚至不想知道那麼多。因為信娟的媽媽也是這樣的。

接納自小被忽略的自己

信娟的媽媽對自己的女兒「不想知道那麼多」。信娟的母親因為出軌的父親而心靈受創，深陷憂鬱，難以分心照顧幼小的信娟。信娟的母親除了提供信娟基本生理與物質上的需要，其餘全都做不到。

小信娟陪伴著母親的悲傷、憤怒，甚至目睹母親自殘。從小沒有人有餘力關心信娟的內在世界。沒有愛自己的人跟自己聊天，傷心難過，也沒人分擔。長大後，她順理成章，不會覺得伴侶之間不談心很奇怪。

信娟透過母親所認識的男性樣貌極其惡劣。在她的印象裡，父親沉溺於男女肉體之愛、對伴侶與家庭缺乏責任感，所以當男友在生活細節上對她呵護備至，在性愛上顯得「有所節制」，對她來說，這真是「不可多得的新好男人」。這讓她難以在被欺騙的關係中提早覺察，並及時離開。

信娟的療癒之路，除了從渣男的欺騙、背叛裡走出來，更多的是，接納心裡那個自小被忽略的小信娟。把小時候沒被看見，沒機會被接納的自我，好好地擁抱回來，讓每一部分的自我都回到自己身上。陪伴自己的難過，哀悼自己的失落，心疼自己的犧牲，認識自己的堅強。

當信娟長出能消化自己情緒內在空間的能力時，就開始能與人談心，也開始能真正地和親密伴侶互相認識，而不再需要一段被蒙在鼓裡的關係。

心理師的剖析

在信娟的童年生活裡，父母親的重心都不是她，她是個沒人關心內在世界的「局外人」。在信娟心中，父親的形象是對母親不忠、對家庭不負責任的「加害者」。長大後，信娟以父親為標準，以為只要避開這類的男性就可以了，但是她的雙面成癮情人對待她的方式，更像是會照顧人的「拯救者」。信娟因為不熟悉親密關係的緣故，無法看破雙面情人的偽裝，成了感情裡的「受害者」。

心理師給親愛的女孩

一、不為人知的癮不是真正的藥：

每個人或多或少都有著不為眾人所知的一面。某些自我，只在特定人際關係中分享，有些部分只留給自己。

你接納自己的祕密嗎？你隱藏起來的部分是否傷己傷人呢？如果你的人生正被破壞性的祕密所主導，也許需要停下來，仔細檢視在那些祕密裡，是否藏著你「不被自己接納的自我」，亟待攤在陽光下被療癒？

二、「如實接納自己」才是解藥：

如果你剛從一段被欺騙的關係裡清醒，如實地接納自己是最重要的一步。接納自己曾經愛過、接納自己沒看見某些事實、接納自己因惡人而受傷，不要把被辜負、受傷的自己丟下。承認那些令人難受、難堪的過往，好好療傷。也許有機會，你會發現心裡還有更多被排斥在外的自我，需要你真誠擁抱。

★本文摘自寶瓶文化出版《愛情創傷來自童年創傷：走出受害者、拯救者、加害者的陰影與複製》，作者黃惠萱，原文標題「雙面情人：不能被知曉的性愛成癮」。資深臨床心理師提出最實用的「自我調整基本功」與「關係藍圖」，讓妳不再落入悲劇循環。12種病態情人──這不只是她們的故事，也是我們的真實經歷。