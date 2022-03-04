科技董座偷吃人妻撒百萬換撤告　凍未條再赴摩鐵滾床辯：只談心

▲台北一間科技公司已婚老闆偷吃人妻，與對方老公和解後仍舊情難忘，二度出遊上旅館。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／台北報導

台北一名新創科技公司老闆已婚蔡姓男子，曾被抓包與張姓人妻偷情，被人妻的丈夫林男提告妨害家庭後，付了100萬元達成和解，林男撤告，沒想到蔡男事後仍與張姓人妻難分難捨持續聯絡、多次私約，再度被林男發現到陽明山約會、摩鐵開房間，林男這次堅持提告並求償200萬元，台北地院判蔡男應賠20萬元，可上訴。

判決書指出，林姓男子與其妻張女於2011年結婚，有2名未成年子女，在2019年11月就第一次發現其妻與一名已婚蔡姓科技公司負責人出入旅館，當時對蔡男提出侵害配偶權的刑事告訴，蔡男為息事寧人，於隔年5月以100萬元與林男達成和解，請求撤回告訴。

但沒想到付錢之後，蔡男仍難抵對張女的愛慕之情，自2020年9月起還是持續與張女保持私交，以通訊軟體互道早安、互相調情，整日談情說愛，訴說難分難捨的心情，如同熱戀中的情侶，還相約出遊，並一同到台北市某旅館休息3小時，在同年11月11日中午大手筆訂台北市某5星飯店用餐慶生，下午還到陽明山甜蜜約會。後來張女老公林男發現被二度戴綠帽，對象竟還是同一個人，既崩潰又傻眼，根據對方社經地位，堅持求償200萬元。

蔡男表示與張女因工作認識，因為雙方有共同興趣與職場話題而結為好友，遇到瓶頸常互吐苦水、加油打氣，第一次只是因為要商談工作遇到的事，為求隱密性才一起進入旅館，是被林男誤會，避免流言蜚語才付100萬達成和解；第二次到旅館也是因為相同原因，絕對沒有超出友誼界線的行為。

但法院調閱旅館監視器，拍到2人搭乘電梯時，蔡男有輕抱了張女3秒，認為身體機能健全之交往中成年男女，有意識地前往旅社入住且同住一僅供雙人入住之房間，通常係為取得安全舒適隱密之場所，以便雙方為性交等親密肢體接觸行為，一般普通異性同事，通常會選擇其他社交或公開場所，且蔡男有博士學位，且為公司負責人，怎會不明白而讓自己陷入瓜田李下之嫌。

台北地院審後認為蔡男與林先前以100萬達成和解，但又持續侵害林男配偶權，罪行成立；但林男為監視張女，長期未經同意讀取並複製其通訊軟體內容，對隱私權欠缺尊重，2方對婚姻關係皆有破綻，且林男已破壞和解後不能對其他人洩漏蔡男之事的約定，認為求償200萬元過高，判賠20萬元較適當。