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社會 社會焦點 保障人權

自稱不吃人夫！小三「鹹濕偷情對話」直接打臉　關鍵一句慘賠30萬

▲▼偷情示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

▲自稱不吃人夫的小三多次偷情被抓包。示意圖非本文當事人。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導　

基隆一位孕婦發現先生外遇，跑去對小三宣示主權，沒想到小三卻反向「我不碰有婦之夫」，結果後來還是被抓到2人鹹濕的偷情對話，讓正宮氣到提告求償60萬。

根據判決書指出，正宮在2020年懷孕期間，發現先生手機裡有性愛影片，氣到質問先生女方式誰，取得聯繫後直接跟小三宣示主權。小三當時表示不知道男生已婚，自稱「不碰已婚之人」，並承諾以後不會在聯繫。

但後來正宮又發現，小三跟先生並沒有斷聯，2人依舊在她懷孕期間持續偷情，5個月內至少開房9次，氣到跟先生大吵，先生認錯並承諾會提供證據給她向小三提告，正宮因此怒告小三求償60萬元。

小三庭上表示，人夫一開始並沒有說已婚，所以才會在不知情的情況下跟他拍下性愛影片，人夫甚至還偽造身分證騙她已經恢復單身，所以才會繼續交往。

但法官認為，小三多次跟人夫在凌晨約會，而且根據人夫提供的鹹濕對話「都被你拐去愛愛」、「好舒服 吃的時候都想一直吃」、「好久沒給孩紙高潮了」、「就是這樣才會外遇啦你」，其中關鍵一句「所以明天不打算離婚？」可以知道小三知道人夫尚未離婚，認定小三侵害配偶權，判賠30萬元。

 

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ET快訊
自稱不吃人夫！小三「鹹濕偷情對話」直接打臉　關鍵一句慘賠30
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