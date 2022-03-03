全台大停電　台中老闆霸氣放有薪假「別讓我看到有人進公司」

記者黃翊婷／綜合報導

全台各地今日（3日）上午9點陸續發生無預警停電事件，不少人抱怨這樣根本無法上班。台中一名網友在臉書PO出一張對話截圖並表示，「停電有災情，老闆有溫暖，3月3日有薪假一天，該哭還是該笑？」文章公開短短20分鐘，就引來超過1300名網友留言直呼羨慕。

▲全台大停電，原PO的老闆宣布放有薪假一天。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

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原PO提到，「停電有災情，老闆有溫暖。感恩老闆、讚嘆老闆，老闆是好人，3月3日有薪假一天，該哭還是該笑？」並附上對話截圖證明，「老闆一直都是撿到槍狀態。」

對話中，原PO的老闆在上午9點58分傳訊息告知，「今天全員休息一天，在公司的全回家，遲到的回頭回家睡，不要讓我看到有人進公司，今天薪資不扣除，餐費不補貼」，原PO回答「謝謝老闆開恩」，還被半開玩笑回了一個「滾」字。

▲原PO臉書全文。

接著，原PO自己向老闆坦承把訊息發到臉書社團，有人懷疑他們不是使用群組訊息，根本就是自玩自嗨。老闆則回答，「群組是白癡在用的東西，有交代事情個別就好，不要影響到休假的人還要強迫看群組訊息。」

這篇文章公開短短20分鐘，吸引超過1300名網友按讚，大家紛紛留言大讚原PO的老闆有魄力，「覺得羨慕」、「怎麼有那麼好的老闆」、「別人家的老闆從不會讓人失望」、「霸氣」、「好爽喔」、「老闆很有個性」、「我也想要回家」。