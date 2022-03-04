停電卻強調「備轉容量夠」！包租公律師嗆：以後沒電插頭要插鼻孔？

▲全台大停電，引起民眾不滿。（資料照／記者許宥孺翻攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄興達電廠3日發生設備事故，造成全台大停電，行政院長蘇貞昌表示，並非缺電引起，而是電廠故障所造成。對此，包租公律師蔡志雄忍不住痛批，無論車子是壞掉還是沒油，不會動就是事實，民眾需要的只是不會停電的環境，「清醒一點，不要再哈囉了好嗎？」

蔡志雄在臉書上表示，民眾的需求很簡單，就是不要停電，那些喊著「備轉容量夠」的人不曉得在想什麼，雖然電力需要調度、調配，但若一群人在高雄喊餓，卻被告知「便當已經在基隆正在開始準備了」，只要再餓一下就會送到，「這樣叫夠嗎？」

蔡志雄指出，在等待便當來臨前，民眾還要輪流餓肚子，不就是目前分區停電的狀況，且還有些發電方式會隨時變動，沒有風力就無法風力發電、太陽下山後太陽能也消失，「也就是說，便當半路上還會不見！」

▼經過303全台大停電，王美花澄清，並非缺電問題。（圖／記者宋良義攝）



蔡志雄提到，目前才3月而已，夏季用電高峰還沒到，以後還有許多新建的電子大廠，有龐大的用電需求，目前的趨勢仍是燃油車，以後的趨勢則是電動車，若以後還是電力不足，「啊插頭是要去插鼻孔嗎？」

現在常常聽到「備轉容量夠」的說法，但蔡志雄認為，明明結果就是停電，無論車子是壞掉還是沒油，最終的結果就是不會動，「還一天不只一次」，他家沒有停電，都已經看不下去了，更何況是家中停電的民眾，「清醒一點，不要再哈囉了好嗎？」

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