「停電讓冰箱裡的雞排都壞了」　侯友宜：人民要的只是穩定供電

▲侯友宜呼籲政府檢討電力政策。（圖／翻攝侯友宜臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

全台大停電，讓政府的電力政策飽受抨擊，新北市長侯友宜3日表示，近年停電事故頻傳、中央的應變措施也不足，呼籲政府做好電力基礎設施，「人民和企業要的，只是穩定供電，不是一塊雞排」。

侯友宜透過臉書反映出民眾的心聲，「怎麼又停電了？」全台民眾都在問「不管缺電或跳電」，人民要的是勇敢的承擔、穩定的供電。

對於近期高頻率的停電事故，他表示，這已經是5年多來，第4次全台大停電，從2017年815大停電、2021年513大停電、517大停電，到今天的303大停電，人民和產業界都很納悶，一直停電，到底是怎麼了？政府說不缺電，供電是穩定的，結果5年多連4跳，人民怎麼如常生活？企業怎麼投資？

針對中央的應變措施，侯友宜批評，人民還想問的是，突如其來的大停電，中央政府的緊急應變措施，顯然也不是很足夠。各種停電傳言四起，人心惶惶。中央應立刻公開資訊，緊急通知各地政府，或透過簡訊報告人民，才能避免各界恐慌。

侯友宜表示，新北市在第一時間成立應變指揮中心，所有救災系統總動員， 各區馬上採取預防性措施 ，有災損通報時， 立刻趕抵現場處理，交警在第一時間全部出動，救護車輛、救災機具也全部出動，務求讓災害減到最低。

侯友宜呼籲，人民和企業要的，只是穩定供電，不是「一塊雞排」，停電讓冰箱裡的雞排都壞了。政府要說清楚電力發展路徑，要做好電力基礎建設，別讓一次又一次的大停電，造成經濟損失，也失去人民對政府的信心。