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北機廠動土！侯友宜笑稱「讓彭振聲升官」　柯文哲突爆料：他去選高雄

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜出席環狀線北環段工程動土典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜出席環狀線北環段工程動土典禮。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北捷運環狀線第二階段北環段土建工程於3日啟動，首座捷運地下機廠環狀線北機廠舉辦開工動土典禮，預計2028年底完工。不過，新北市長侯友宜致詞時笑稱，台北市長柯文哲應該讓台北市副市長彭振聲升官，而柯文哲則回應，讓彭振聲去選高雄。

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜3日出席環狀線北環段北機廠CF680C區段標工程動土祈福典禮，柯文哲於致詞時表示，環狀線是大台北地區未來10年最重要的工程，要將類似日本東京山手線概念的環狀線蓋完，目前整體環狀線規劃為49.3公里，設有42個車站包含其中14個轉運站，將大幅度改善捷運路網效率。

▲台北市長柯文哲出席環狀線北環段工程動土典禮。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲提到，今日開工的北機廠在施工期間將進行「大開挖」，並重新覆土蓋回來，8年後完工後會跟現在差不多，但過程中仍會有一個大坑洞；目前北環狀與南環狀共有7個工程標，因近年台灣營建物價持續上漲的緣故，整體工程費用持續大幅度調整，因此目前以本區段標北機廠工程率先發包施工。

最後，柯文哲說，雖然捷運施作的金額十分高昂，但為了達到更便利的交通、更舒適的居住品質，會持續努力建構台北捷運環型路網，希望在捷運路網的基礎之上來進行整個台北都市規劃的重整，以交通為導向的都市規劃完成後，首都生活圈得以更有效率的運作。

▲新北市長侯友宜出席環狀線北環段工程動土典禮。（圖／記者林敬旻攝）

侯友宜致詞時表示，北環段招標過程很辛苦，加上南環段共有7個標案，但只標出了一個北機廠，還剩下6個標案，一塊3.47公頃就花了101億元，因為缺工缺料導致不斷調升預算，現在總算開始了，是好的事情，希望趕快將南環北環做起來，雖然面臨了很大的挑戰，但他有信心，要帶動都市發展，讓新北市變得不一樣。

侯友宜提及，北機廠開發時，難免會造成短暫的不方便，希望里長多多幫忙溝通，早日完成雙北共同生活圈。隨後，侯友宜向台下的柯文哲笑稱，應該讓台北市副市長彭振聲升官，柯文哲也笑答，讓彭振聲去選高雄。聽聞身兼民眾黨主席的柯文哲要讓彭振聲選高雄，侯友宜致詞結束後還下台向彭振聲表達「恭喜」。

由於彭振聲過去曾在高雄市政府擔任工務局新建工程處總工程司，並隨著柯文哲於2014年勝選後進入台北市政府，使彭振聲過去不斷被點名出戰2022高雄市長選舉。針對剛剛脫口爆料彭振聲選高雄，柯文哲於會後又澄清，「沒有啦！不要鬧、不要鬧！正經一點。」

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜出席環狀線北環段工程動土典禮。（圖／記者林敬旻攝）

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