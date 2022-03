澤倫斯基演說「逼哭全歐盟」：只想孩子們活著　翻譯官也哽咽

▲烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)對歐盟視訊演說。(圖/路透)

記者林彥臣/綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基1日透過視訊向歐盟議會演說,演說內容感動全歐盟,連口譯官在翻譯到,「我們只是為了生存而戰,我們只是希望看到孩子們活著」都感動落淚。演說結束後全場議員起立致敬鼓掌60秒。

根據CNN報導,澤倫斯基演說時表示,我們的國家正在發生一場悲劇,每天都有人為了重要的價值,付出寶貴的生命, 我們只是為我們的土地和自由而戰、只是希望孩子們活著、我們為生命而戰、為生存而戰,這一切是我們最大的動力。」

❗️Today, Volodymyr Zelensky spoke via conference in the European Parliament. After his speech in the #European Parliament, everyone gave a standing ovation. pic.twitter.com/VovbPFZYAh