蓬佩奧拜會蘇貞昌　「美國力挺台灣追求自由生活的權利」

▲美國前國務卿蓬佩奧。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

烏克蘭情勢危急之際，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）特別來台訪問，3日拜會蘇貞昌時表示，獨裁陣營總是想要干擾希望自由生活的人們，而台灣是處於想要自由生活的這群人，要想辦法挺身而出，讓中國共產黨知道尊重人權、尊重人民尊嚴、尊重台灣人追求自由生活的權利，「美國對於台灣人這個權力是力挺的」。

蓬佩奧致詞時先稱讚蘇貞昌，強調只要能見到非常卓越的政治領袖都非常高興，「但您卓越的貢獻不只貢獻給台灣人民，也貢獻給全世界」。

蓬佩奧說，自己擔任了4年國務卿，在之前也擔任6年的國會議員，深深體會到這個世界上分為獨裁、民主自由兩個陣營，「獨裁陣營總是想要干擾希望自由生活的人們，也意識到台灣是處於想要自由生活的這群人」，台灣也非常努力保衛自己的自由，不但保衛自己的自由，也保衛全世界能夠持續過自由民主生活。

「全世界也看得很清楚，台灣也加入制裁俄羅斯的行列，台灣也不吝於分享資源給烏克蘭的人們，並且幫助很多為自由奮鬥的人民。」蓬佩奧說，因為這樣的狀況，他一直非常努力想要進一步強化台灣跟美國之間本來就已相當強健的關係。

蓬佩奧表示，今天是以美國公民的身分來訪，不再是美國的聯邦官員，但是台灣人民都知道，美國全體人民都非常熱愛台灣，也希望能夠一起努力為自由奮鬥。

「不只是美國，在周邊所有國家也都深刻意識到中國共產黨帶來的威脅。」蓬佩奧表示，我們要想辦法挺身而出，讓中國共產黨知道要尊重人權、尊重人民尊嚴、尊重台灣人追求自由生活的權利，「美國對於台灣人這個權力是力挺的」。

蓬佩奧表示，就如同蘇院長所說，很高興在國務卿任內，能促進台灣的官員在美國，也如同其他國家官員赴美一樣，能享有同樣的待遇，「這才合理」，謝謝蘇院長和台灣人民給我這次熱烈的款待。