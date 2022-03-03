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全台大停電賣場也受影響！全聯、美廉社門市被波及

記者林育綾／台北報導

全台無預警大停電，今（3）日上午不少人哀號突然一片漆黑，稍早台電代表也回覆是「大範圍事故」，詳細原因正在釐清中。而部分賣場超市也受到波及，其中全聯部分門市受到影響，但各門市原本就有配置發電機，目前狀況都還在控制範圍內。另美廉社也有部分店家受影響，詳細情況仍在了解中。

全台爆出大停電，目前已知停電區域包含高雄、台南、南投、基隆、屏東，台北部分地區也傳出停電災情，台電官網也一度當機無法進入。停電不僅影響高鐵、輕軌等交通運輸，也有不少賣場受到影響。全聯福利中心表示，部分門市有受影響，但因各門市原本就有配置發電機，目前狀況都還在控制範圍內。而美廉社也回應，有部分門市受到影響，有些店家在大樓內就有備用電，有些則沒有，詳細情況仍在陸續了解中。

▲▼美廉社門市，美廉社。（圖／記者林育綾攝）

▲美廉社有部分門市受到停電影響。（資料圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯門市。（圖／資料照）

▲全台大停電，全聯部分門市受影響，但有配置發電機，狀況在控制範圍內。（圖／資料照）

台電後續說明，今（3）日上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。

事故發生當時系統備轉容量率達24.61%。全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，目前各電廠陸續恢復供電。台電表示，目前水力已啟動發電，南部各電廠巡檢中，燃氣、燃煤、核能將陸續啟動。

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