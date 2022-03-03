超兇電信正妹離職了！PO「奶壓桌照」畢業文被酸　她氣炸回應了

▲郭彤去年PO出工作照而爆紅。（圖／翻攝62.t_o_n_g）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北最「兇」電信正妹郭彤去年PO出一張將胸部放在桌上的照片爆紅，讓不少網友暴動、打算揪團去辦門號。沒想到，郭彤2日PO出離職的貼文，被網友酸想拉人去看她直播，讓她氣得回嗆，「請別用自己的角度去批評別人，因為你不懂別人的用心與努力」。

郭彤去年在個人IG上PO出「胸部放桌上照」的上班照片，被網友做成梗圖「人家中華電信還在5G，遠傳直接36G」讓許多網友肉搜到她臉書，紛紛前往朝聖紛紛，而郭彤的臉書追蹤人數也達到1.2萬，IG則有4.9萬。

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郭彤2晚間在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，她近日離開做7年的電信業，期間遇到不少困難，但在這之中也學習到很多，讓她又愛又恨，「不多說，下台一鞠躬，照片是一定要放的吧」，並附上讓她成名的照片。據悉，郭彤目前轉職為直播主。

▲▼郭彤近日於工作7年的電信業離職。（圖／翻攝62.t_o_n_g）



網友看完紛紛留言，「要來我這上班嗎？ 公司桌子訂做的」、「這張照片好像很久了可是還是要問，這家電信辦的是36g嗎」、「我承認我沒看文字就按讚了」、「老實講桌子被妳壓壞幾張了」、「有沒有考慮桌子的感受」、「何苦為難一張桌子呢，有什麼事衝我來不好嗎」；此外，部分網友認為郭彤PO出身材照，單純為了拉人去看她的直播。

對此，郭彤也發文表示，有酸民說她發文是為了要宣傳直播，讓人來斗內她，「真的不要笑死人欸，阿我之間在電信工作，（若）我在宣傳，你們怎麼不說我在騙人家來辦門號？」「直播我自己的，用心自己的努力不需要你來批評，你們只是抱著嫉妒的心態來嘴我，因為你們做不到跟我一樣的事，賺不到跟我一樣的薪水」。

最後，郭彤表示，「這社會很爛，但是我還是做我自己，不偷不搶，我幹什麼工作到底乾你們屁4（事），請別用自己的角度去批評別人，因為你不懂別人的用心與努力」，「酸民再來嘴，因為你們只有一張沒用的嘴」。

我知道這篇沒奶不會有讚 我只是想說 我做什麼工作什麼行業 我自認為非常努力敬業 包括身邊朋友都罵我有病 幹嘛這麼累 今天粉絲數突然暴增 我嚇一跳 但是是個難得的經驗... 由郭彤發佈於 2022年3月2日 星期三

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