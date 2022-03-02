澎恰恰欠百萬挨告承諾本周還錢　蚵仔煎夫婦喊話：拜託別再食言

▲▼ 澎恰恰向鹿港蚵仔煎夫妻借款百萬元 。（圖／翻攝自澎恰恰臉書；顏先生提供）

記者唐詠絮／彰化報導

資深藝人澎恰恰2020年積欠2.4億元宣布破產，也欠下鹿港蚵仔煎夫妻100萬元，原說好每個月固定時間還15萬，最後卻因無力還款而跳票，被對方控告。顏姓債主今天出面指出，2月25日二次開庭，澎哥當庭允諾「本金利息我來扛」，首次還款期限為3月4日，也就是後天，顏氏夫妻今天透過媒體向澎哥喊話「千萬別再食言」。

顏姓苦主出示當時的合約與支票，難過的說，他們當初是因為彼此誠信，是用保單借了100萬元，再把錢借給澎哥，約定1個月還款15萬元，從去年6月簽約至今，過了9個月，澎哥卻連一分錢都沒有還，他還要養家，只好四處借錢來還債，至今已經欠了快20萬元。

▲100萬元支票。（圖／苦主提供）

顏姓債主說，澎恰恰還沒拿到錢時，都表現得很熱情，但要他還款，都沒接到他的電話，都推說在拍戲，經常連絡不到他，也從不提到債務，眼看又要支付利息，年前2夫妻去黃昏市場擺攤又收攤，如今只能去四處打工，並選擇訴諸司法，希望他能夠出面誠意解決。

此案在去年12月14日第一次開庭，但澎恰恰當日上午委由律師傳真請假，並未現身。當時債主顏男曾氣憤指責：「他就怕會被人起訴，欠錢還錢、天公地道，本金利息要給人家，人家跟你也無親無故，白白借你那麼多錢，都沒跟我聯絡，他都說大話。」批評澎恰恰的做法就是在逃避。

▲澎恰恰向鹿港蚵仔煎夫妻借款百萬元 。（圖／翻攝自澎恰恰臉書;記者唐詠絮攝）

顏姓苦主說，在2月25日第二次開庭時，澎恰恰終於準時現身，但未如媒體所報導，有收到澎恰恰道歉，甚至澎哥在庭上也跟檢察官說「本金利息我來扛」，也就是每個月還10萬元，再加上利息本金，在開庭後一個星期內，也就是3月4日要還12萬5000元，但若澎恰恰還是沒有遵守承諾，將會被告詐欺，不過有了這次「難忘」的經驗後，苦主無奈的說「以後再也不敢借錢給人了」。

▲ 澎恰恰與蚵仔煎夫妻對話 。（圖／苦主提供）