獨／名醫性侵入獄再爆糾紛　她花15萬整鼻好慘！醫師娘回應了

記者邱中岳／台北報導

北市知名張姓整形名醫，因被控性侵女顧問遭判刑4年，2021年10月入監服刑，但有名女子出面投訴，1年多前給張醫師隆鼻，卻造成左邊鼻肉凹陷，事後張還辯稱「出國深造」，將女子轉介給另名醫院醫師，但仍無法恢復，求助整形名醫妻子卻被反嗆，「有辦法妳把他弄出來。」

40歲的小蓁（化名）1年多前到長春路上一間整形診所隆鼻，但花了15萬元，起初因假體突出回診求助，但張姓整形醫師竟然在沒有小蓁同意之下，直接將假體拔除，讓小蓁感到相當傻眼。

▲北市整形名醫入監6個月，又爆出整形醫療糾紛，女花15萬隆鼻「左側凹陷」。（圖／記者邱中岳攝）

事後張姓整形醫師因為被控性侵女顧問，遭判刑入獄4年，2021年10月入監服刑，但他竟然騙小蓁說要「出國深造」，甚至將小蓁推薦給某大型醫院的黃姓醫師處理。

事後小蓁得知，張姓整形醫師其實並非出國深造，而是入監服刑，黃姓醫師原本表示沒辦法處理，但翻了教科書後解釋可以用上下植皮的方式修補，只能讓傷口變小，還是有傷痕。

▲女子花15萬隆鼻「左側凹陷」，但張姓整形名醫因入監服刑，直接將女子轉介給其他醫生。（圖／記者黃宥寧攝）

事後小蓁回到原本的整形診所，要診所給個交代以及說法，但診所的蔡姓負責人（張姓醫師妻子）則表示，「有辦法妳把他弄出來」，更強調自己是皮膚科負責人，不需要付整形問題的責任，讓小蓁氣得傻眼，最後前往派出所對診所提出告訴。

診所蔡姓負責人接受媒體詢問表示，與法律顧問協商後，在2021年的9月30日，該名女子有到診所跟張醫師簽協議書，有充分了解手術部分，後續安排到黃醫師進行追蹤。她說，該女子手術的結果、疤痕的組織，並非單純因為醫師的因素，而是因為術後照顧以及抽菸的問題，該女子應該相當清楚，但不知道為何又提出此事，將保留法律追訴權。

蔡姓負責人也表示，後續會請律師進一步了解，所有外科手術疤痕的形成，尤其是鼻子，並非單一醫生的技術影響，在疤痕的照顧、血液循環以及生活作息都會影響復原狀況。如果該名女子對此還有疑慮，診所也曾盡心盡力解決問題，但也準備相關資料請法務進行了解；對於術後協助復原，蔡姓負責人說並不太清楚，對此無法做回應。

嗆「射殺蓬佩奧」！遠景基金會收恐嚇信 警調監視器追人

28歲小三狙殺57歲人夫！牙醫師遭捅胸亡 妻驚知真相崩潰痛哭