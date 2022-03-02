　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／名醫性侵入獄再爆糾紛　她花15萬整鼻好慘！醫師娘回應了

記者邱中岳／台北報導

北市知名張姓整形名醫，因被控性侵女顧問遭判刑4年，2021年10月入監服刑，但有名女子出面投訴，1年多前給張醫師隆鼻，卻造成左邊鼻肉凹陷，事後張還辯稱「出國深造」，將女子轉介給另名醫院醫師，但仍無法恢復，求助整形名醫妻子卻被反嗆，「有辦法妳把他弄出來。」

40歲的小蓁（化名）1年多前到長春路上一間整形診所隆鼻，但花了15萬元，起初因假體突出回診求助，但張姓整形醫師竟然在沒有小蓁同意之下，直接將假體拔除，讓小蓁感到相當傻眼。

▲▼北市整形名醫入監6個月，又爆出整形醫療糾紛，女花15萬隆鼻「左側凹陷」。（圖／記者邱中岳攝）

▲北市整形名醫入監6個月，又爆出整形醫療糾紛，女花15萬隆鼻「左側凹陷」。（圖／記者邱中岳攝）

事後張姓整形醫師因為被控性侵女顧問，遭判刑入獄4年，2021年10月入監服刑，但他竟然騙小蓁說要「出國深造」，甚至將小蓁推薦給某大型醫院的黃姓醫師處理。

事後小蓁得知，張姓整形醫師其實並非出國深造，而是入監服刑，黃姓醫師原本表示沒辦法處理，但翻了教科書後解釋可以用上下植皮的方式修補，只能讓傷口變小，還是有傷痕。

▲▼整形名醫張耀元挨告性侵判4年，今發監執行步上囚車。（圖／記者黃宥寧攝）

▲女子花15萬隆鼻「左側凹陷」，但張姓整形名醫因入監服刑，直接將女子轉介給其他醫生。（圖／記者黃宥寧攝）

事後小蓁回到原本的整形診所，要診所給個交代以及說法，但診所的蔡姓負責人（張姓醫師妻子）則表示，「有辦法妳把他弄出來」，更強調自己是皮膚科負責人，不需要付整形問題的責任，讓小蓁氣得傻眼，最後前往派出所對診所提出告訴。

診所蔡姓負責人接受媒體詢問表示，與法律顧問協商後，在2021年的9月30日，該名女子有到診所跟張醫師簽協議書，有充分了解手術部分，後續安排到黃醫師進行追蹤。她說，該女子手術的結果、疤痕的組織，並非單純因為醫師的因素，而是因為術後照顧以及抽菸的問題，該女子應該相當清楚，但不知道為何又提出此事，將保留法律追訴權。

蔡姓負責人也表示，後續會請律師進一步了解，所有外科手術疤痕的形成，尤其是鼻子，並非單一醫生的技術影響，在疤痕的照顧、血液循環以及生活作息都會影響復原狀況。如果該名女子對此還有疑慮，診所也曾盡心盡力解決問題，但也準備相關資料請法務進行了解；對於術後協助復原，蔡姓負責人說並不太清楚，對此無法做回應。

嗆「射殺蓬佩奧」！遠景基金會收恐嚇信　警調監視器追人

28歲小三狙殺57歲人夫！牙醫師遭捅胸亡　妻驚知真相崩潰痛哭

►這雙「襪子」機能超強大

ET快訊
男扛「超大碎紙機」衝急診　3指絞爛還沒拔出！醫護傻眼
烏克蘭全國抗敵　民眾「排隊領AK步槍」加入國土防衛軍
快訊／高速公路旁火警　撲滅後驚見一具男焦屍
桃園傳巨響「窗戶都在搖」　桃園警回應了
桃園多地傳「轟轟巨響」　氣象局回應了
香港今爆增5萬5353例！多名幼童病逝　醫院慘況曝
莉婭首揭「謝和弦瀕死」驚恐一幕！　差5秒人就沒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄雜草堆男焦屍身分曝　81歲地主疑「一動作」被燒死

車禍後突然年輕20歲？　男肇逃又找友人頂罪...機警路人揭發真相

男扛「超大碎紙機」衝急診　3指絞爛還沒拔出！醫護傻眼

快訊／高雄路竹高速公路旁雜草火警　撲滅後驚見一具男焦屍

獨／名醫性侵入獄再爆糾紛　她花15萬整鼻好慘！醫師娘回應了

快訊／11月大男嬰和媽媽睡車上猝死　檢相驗「低溫寒流奪命」

獨／恐怖小三嚴重傷勢曝！攻讀大學難續情緣　清醒後直喊他名字

為防疫能否去外縣市開槓　酸網友八婆+有病看醫生...下場GG了

1個月摔1台！台中親子必訪景點前「紅磚路」　竟成犁田熱點

驚悚現場曝！轎車失控撞屋毀5車　女駕駛斷腿路燈也「歪腰」

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

視線離開15秒...2歲娃掉泳池　面朝下掙扎！姊機警向爸求救

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

快訊／高雄雜草堆男焦屍身分曝　81歲地主疑「一動作」被燒死

車禍後突然年輕20歲？　男肇逃又找友人頂罪...機警路人揭發真相

男扛「超大碎紙機」衝急診　3指絞爛還沒拔出！醫護傻眼

快訊／高雄路竹高速公路旁雜草火警　撲滅後驚見一具男焦屍

獨／名醫性侵入獄再爆糾紛　她花15萬整鼻好慘！醫師娘回應了

快訊／11月大男嬰和媽媽睡車上猝死　檢相驗「低溫寒流奪命」

獨／恐怖小三嚴重傷勢曝！攻讀大學難續情緣　清醒後直喊他名字

為防疫能否去外縣市開槓　酸網友八婆+有病看醫生...下場GG了

1個月摔1台！台中親子必訪景點前「紅磚路」　竟成犁田熱點

驚悚現場曝！轎車失控撞屋毀5車　女駕駛斷腿路燈也「歪腰」

年輕人別吃甜了！3萬人研究曝：每天1杯含糖飲「大腸息肉風險增34%」

李妍瑾直播「椅子沒拉好」往後重摔！　腿大開糗露褲…關播急刪

孫藝真《三十九》暖男愛上長官夫人　手指交纏情慾床戲破尺度

蔡依林「巧手被難倒」新興趣曝光！　素顏穿深U居家服外洩渾圓美胸

長程線機組員可居家檢疫　但限「一人一戶」多數人做不到、仍得住旅館

黃偉哲談線民案「沒情緒是假的」：自己要更堅強

1歲兒餐廳哭鬧　徐佳瑩「1招解決」吐心聲：秒忘我是公眾人物

不斷更新／女主角金泰梨確診！　《二十五，二十一》拍攝中斷

驚覺男友約炮！23歲妹子放大絕「打13字群發」報復：得菜花了

台東縣府舉辦樹木修剪撫育研習　守護校園老樹

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

社會熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

女騎士鬧區遭聯結車輾斃　女警目擊嚇傻

獨／正妹小三變臃腫大媽　牙醫護妻慘淪刀下魂

不滿孤單過年　小三揮刀砍死牙醫人夫

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

獨／牙醫偷吃慘遇暴力小三　帶傷返家是日常

牙醫師遭小三捅胸亡　妻驚知真相崩潰痛哭

陸軍官校前校長「偷吃美女人妻」直擊　驚見染色體衛生紙

快訊／桃園平鎮電腦廠大火　女員工慘被燒成焦屍

文山女埋伏已婚男「砍到命危」　妻崩潰痛哭

獨／BMW i8鏟休旅車慘況曝　車主「考慮不修了」

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

23歲最年輕議員上任就涉貪　黃捷開砲

小三狠殺人夫相驗出爐　割斷主動脈放血奪命

更多熱門

相關新聞

女牙醫偷讓密醫父裝假牙　行徑曝2人遭判6月

女牙醫偷讓密醫父裝假牙　行徑曝2人遭判6月

高雄一名許姓女牙醫開立的診所，被爆出由僅具齒模製造技術員資格的父親違法從事醫療事務，在未經許女診斷下就由許父獨力為患者黏合修補假牙、塗抹藥物治療牙齦。父女被高雄地院依違反醫師法，各判6月徒刑，上訴到高院後，許女認罪並表示悔意，被宣告緩刑2年，需繳罰金10萬元；許父仍否認犯行，上訴駁回。

《假面病棟》探討醫療倫理底線

《假面病棟》探討醫療倫理底線

選美女王修修臉失敗　無法閉眼慘變殭屍

選美女王修修臉失敗　無法閉眼慘變殭屍

恐嚇殺女醫師　80歲翁硬拗：老弱難使人害怕

恐嚇殺女醫師　80歲翁硬拗：老弱難使人害怕

成醫癌症診療品質認證優等

成醫癌症診療品質認證優等

關鍵字：

整形醫療隆鼻

讀者迴響

熱門新聞

普丁最新露面「霸氣全無」眼神死

勇者現身！他買單程機票加入「烏克蘭國際軍團」

快訊／俄羅斯直升機入侵日本領空！

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

他滾輪操肌一年　圓肚練成猛男

八德出現「轟～轟～巨響」　桃園人喊有感

女騎士鬧區遭聯結車輾斃　女警目擊嚇傻

獨／正妹小三變臃腫大媽　牙醫護妻慘淪刀下魂

不滿孤單過年　小三揮刀砍死牙醫人夫

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

莉婭首揭「謝和弦瀕死被救回」驚恐一幕！

丟丟妹月賺2億「25歲就買6000萬豪宅」！

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離

更多

最夯影音

更多
明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的
大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

視線離開15秒...2歲娃掉泳池　面朝下掙扎！姊機警向爸求救

視線離開15秒...2歲娃掉泳池　面朝下掙扎！姊機警向爸求救

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面