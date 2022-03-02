35年後你在哪？兩廳院劇場變議場　連續11天「在2022演習2057」

▲國家兩廳院今年邁入35週年，推出「廳院35・藝術行動」，第一檔《2057：給35年後的存活演習》將劇場轉換為議場。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

35年後的你在哪裡？國家兩廳院今年邁入35週年，推出「廳院35・藝術行動」，第一檔《2057：給35年後的存活演習》將劇場轉換為議場，邀請11組藝術家，透過各種表演計畫、展覽、行動等，為下一個35年聚眾、倡議、排演，3/17起至27日連續11天在實驗劇場邀觀眾一起「演習」。

兩廳院藝術總監劉怡汝提到，雖然自己可能看不見2057年的變化，但不代表不用為那時的社會做準備，一直以來思考劇場的存在價值，認為不只是做節目、賣節目的循環，劇場能否帶領思辨的力量？因此這次邀請橫跨視覺、舞蹈的旅法藝術家暨策展人林人中，號召11組平均年齡落在30歲的藝術家，共同思辨2057年的展演形式、社會局勢、氣候危機、生態災難、疫情嬰兒潮世代年滿35歲時懷抱的世界觀。

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▲《2057 給35年後的活存演習》由橫跨視覺與舞蹈的旅法藝術家暨策展人林人中策展。（圖／國家兩廳院）

林人中提到，自己在2020年下半年回到台灣時，其實正在經歷歐洲第一波疫情衝擊後的創傷，那時候歐洲許多人們為了口罩等議題上街抗議，還有各種社會現象，衝擊了身心；當他回到台灣時，宛如進入一個相對安然無恙的「平行時空」，後來覺得比起去檢視歷史，更應該邀請藝術家一起討論未來，從2022年開始想像35年後，好像很遠卻又不遠，用「演習」來假設與創作。

他也說，不同世代對於「演習」有不同感覺，例如自己經歷過萬安演習，社區也有防災演習，而這些都是假設「當危機來臨時，身體該怎麼反應」，又或者如何保護想守護的人事物。由於人們不是時刻活在災難中，也不會有那樣的思考，他也認為，去推敲會在什麼框架之下演習，例如以後四季只剩下夏天怎麼辦？而我們能否演習性別流動？透過「演習」來計畫一連串的身體行動和事件，讓劇場變成一座議場。

在展演設定上，林人中撤除了單面觀眾席，讓黑盒子呈現裸空間，邀請藝術家重新想像劇場的定義與條件，「不能有舞台佈景及過多的技術設備，因為它空無一物，所以充滿了任何事件與形式的可能性。」《2057: 給35年後的活存演習》的11組台灣藝術家，在「想像2057」的命題底下，以彼此呼應又各自不同的展演形式提出回應。

▲《2057：給35年後的存活演習》將劇場轉換為議場，藝術家邀請觀眾，在2022年演習2057年。（圖／國家兩廳院）

其中酸屋帶來作品《「高潮」有話要說》，由各個來自不同背景的藝術家組成，不只是討論性的高潮，也談論氣候變遷海水的高漲，更談論酸民等社會處境。而女性主義藝術家蘇品文帶來《中性練習》，她提到，把國家場館想像為是一個身體，你是否會提問它的性別是什麼？是否期待它展現出哪一種性別氣質？如何透過身體實踐，運動出一個性別流動的可能。

高慕曦、郭家瑋共同創作《觀0001號演習》，將會扣緊演習的情境，帶觀眾在劇場操練身體感，做出一些「平常在劇場不能做的事」，像是講話、走動、吃東西，假想這些可能是2057年需要做的事情。

喻敏婷帶來《根據極有可能發生的真實事件》，透露自己曾經許願「有一天要到兩廳院演出」，沒想到隔年這個心願就實現了，不過跟想像的有許多地方不一樣，她認為人生很多事情都是這樣，演習跟實際情況也會不同。

▲藝術家簡詩翰以一身變裝皇后造型，帶來節目《今年沒有遊行》。（圖／記者林育綾攝）



簡詩翰以一身變裝皇后造型，將節目命名為《今年沒有遊行》，他提到自己算是一個「既得利益者」，從求學時不但沒有因為性向被排擠，出社會又從事表演藝術相關的行業，浸泡在同溫層裡，疫情期間很多遊行取消，也因此思考「遊行」或者任何社會運動存在的必要。

他說，自己的第一反應是理所當然，卻也羞愧於自己的淺薄。以理想來說，如果這個世界能夠「不再需要遊行」或許是更好的，代表不再需要有人抗爭，就能安心活出自己想要的模樣；但另一方面也質疑，這世界真的已經理想了嗎？遊行仍有它的意義，當他自己沒有遇到困境、認為不需要時，並不代表別人沒有困境，也不代表別人不需要。

簡詩翰坦承自己認為，很可能到了2057年，大家仍然沒有共識，不過在《今年沒有遊行》會討論性別、當代藝術等議題，有趣的是，節目會在晚上8點22分結束，提醒大家今年是「2022」。

而藝術家李明潔與阿白帶來《吐司機與夏日》，結合編舞與影像創作，探討在疫情下人體與影像結合已經是密不可分，35年後的身體可能會失去「速度感」，她們提到「現在的日常是以後的奇觀」，像是35年後如果還在使用吐司機、氣炸鍋等家電，可能是一個很怪的行為。演出當天長達4小時不限制觀眾進出、走動，也不必準點抵達，屆時現場會集結各式各樣的「家電」，讓觀眾一同參與。

《2057: 給35年後的活存演習》

地點：兩廳院實驗劇場



3/17（四）19:00-20:30 / 21:00-22:30 高慕曦、郭家瑋 《觀 0001 號演習》

3/18（五） 19:30-20:30 林祐如、田孝慈《只能看見部分的折疊的綠洲喝空運動的酒瓶與嬰兒》

3/19（六） 17:00-21:00 李明潔《吐司機與夏日 Summer Toaster》

3/20（日）14:00-20:00 酸屋 《「高潮」有話要說》

3/21（一）19:30-20:22 簡詩翰《今年沒有遊行》

3/22（二）19:30-20:15林安琪 Ciwas Tahos《練習與hiṟing溝通》

3/23（三）18:00-21:00 喻敏婷《根據極有可能發生的真實事件》

3/24（四）16:00-17:00 / 18:00-19:00 / 20:00-21:00 蘇品文《中性練習》

3/25（五）20:00-20:45 蔡承翰《La petite mort》

3/26（六）15:30-19:30 陳俊宇《演譯計算： " 4:00:00:00 " / I》

3/27（日）15:00-17:00 瓦旦．督喜《三十五年後的spi》