7月歐美有望大解封「伴隨大流行」　陳時中：台灣社會還沒法承受

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（2）日表示，目前全球疫情下降，7月後歐美大解封的可能性相對高，但伴隨而來的是大流行，但因為歐美經歷過大規模爆發，屆時雖然染疫率可能超過5成，但大家心態都能承受，而台灣因為沒經歷過這麼大的疫情，可能無法承受這麼高的風險，還是要步步為營。

指揮中心今公布新增2例本土個案與47例境外移入，陳時中表示，近期落地採檢個案歐美入境者有減少趨勢，但中東、南亞與東南亞境外移入個案還是不少，香港也在大爆發。隨著3/7邊境解封在即，陳時中表示，開放後確診個案必然會增加，民眾應做好自我管理，「我們也不希望出現香港這樣的大爆發。」

根據指揮中心統計，2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

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指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。