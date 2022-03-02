法官也同情！他種大麻遭逮　「感情不順」獲輕判+緩刑

▲大麻示意圖。（資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄黃姓男子2020年間上網購買大麻種子，還從網路學種植方法，第一次失敗後，又買了種子再度嘗試，但還沒成功就被警方查獲，全案被依毒品罪嫌移送，原本黃男觸犯製造二級毒品、可處10年以上到無期徒刑的重罪，但黃男辯稱是因為感情不順想吸大麻才自己種，法官審理後認為他年輕識淺，犯後態度良好，種大麻僅供自己吸食且未遂，情堪憫恕，因此僅輕判他徒刑2年，緩刑5年。

判決書指出，黃姓男子是在2020年11月底，用3800元買了10顆大麻種子後，從網路上習得栽種大麻的相關知識及技術後，好不容易種成功後，卻在烘乾葉子時失敗，他不屈不撓，又在隔年2月用5800元買了20顆大麻種子，準備再度嘗試，但沒想到已被警方盯上查獲。

全案在檢方偵辦時，黃男全程十分配合，也自白整個犯案過程，檢方訊後依毒品危害防治條例提起公訴，但也請求院方給予輕判。

高雄地院審理時，法官考量黃男犯案時年僅24、25歲，年輕識淺，始終坦承犯行，栽種、製造大麻的規模及數量甚微、時間不長，犯罪情節尚非重大，而其栽種大麻的目的係欲供己施用，主觀惡性相對於欲對外販售以求牟利者而言，仍屬較輕。

法院審酌黃男是因為感情不順才想種大麻自己吸食，雖然觸犯的是10年有期徒刑以上的製造二級毒品罪，但認為他情堪憫恕，最後判他有期徒刑2年，緩刑5年，應提供120小時的義務勞務，另接受法治教育課程2場，緩刑期間付保護管束。