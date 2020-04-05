通緝男自家透天豪宅種百株大麻　乾濕恆溫+增加日照超專業

▲通緝犯詹姓男子販毒又種植大麻為警方循線逮捕。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市平鎮警方4日晚突襲中壢區山錦路一處民宅大麻種植場，除了當場逮捕遭台中地院及桃園地檢雙通緝的22歳詹姓男子，並將詹男在自家透天豪宅中種植大麻株一並查扣，大麻活株共有100棵、種子200顆、毒品咖啡包400公克及一批栽植工具，市價高達上百萬元，全案平鎮警方已擴大偵辦當中。

▲▼警方查獲的大麻種子及大麻葉（圖／平鎮警分局提供）

平鎮警分局龍岡派出所副所長曾金淇表示，詹姓男子生性狡滑平日以販毒為業，更在網路上公開兜售大麻，行經十分囂張，4日傍晚18時許，警方接獲線報，詹男疑返回中壢區山錦路住處查看所種植之大麻，警方見機不可失立即派員前往查緝，果然在家門口逮到正在抽菸的詹男。

▲▼警方查扣大麻活株共有100棵，並發現詹男種大麻十分專業。（圖／平鎮警分局提供）

經警方逐一清查現場，共查扣大麻活株共有100棵、種子200顆、毒品咖啡包400公克、販毒所得7萬元及一批栽植工具，另外警方也發現詹男種植技術也十分專業，除了乾濕恆溫、大麻幼株及大麻成株均分開種植外，家中四周也佈滿了錫箔紙，來反射燈光增加日照，提升大麻株存活機會。

詹男落網後，僅向警方坦承大麻種子及栽種技術都是上網購買及學習，其他均避重就輕，警訊後，除將詹男解送台中地院及桃園地檢歸案、另依毒品罪嫌移送地檢署偵辦外，並積極追查該批大麻及毒品咖啡包之來源及流向。

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