假釋出獄又偷珠寶　兒勸：下次出獄我不知幾歲了...慣竊認罪

記者邱中岳／台北報導

北市警方接獲報案，有1對夫妻表示家中的珠寶、手錶以及酒類遭竊，初估損失財物達50萬元，警方在嫌犯家中雖搜出證物以及毒品，嫌犯否認犯案，但兒子在旁邊苦勸，「你在假釋期間，上次關出來我15歲，下次出來不知道幾歲了」，父親才鬆口坦承行竊。

警方調查，50歲的陳姓男子，因竊盜案件假釋出獄，但仍不知悔改，在雙北市犯下多起竊盜案件，文山一分局接獲報案，1對夫妻家中的珠寶、手錶以及收藏酒類不翼而飛，調閱監視器鎖定陳姓男子涉有重嫌，前往其住處將人逮捕到案。

▲陳姓男子不承認涉竊盜，在兒子勸說之下才坦承犯行。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方儘管在陳姓男子新北市新莊區的家中搜出數十件金飾、珠寶以及酒類、手錶、精品包包，甚至還搜出毒品安非他命的吸食器，但陳姓男子面對警方詢問仍矢口否認犯行，警方束手無策之際，一旁陪同偵訊的25歲的陳男兒子忍耐不住情緒。

陳的兒子語重心長告誡父親：「爸，你現在還在竊盜案假釋期間，上次關出來我15歲，下次再出來，我不知道都幾歲了，能不能別再執迷不悟！」陳嫌聽聞後一時神色黯然，終於卸下心防坦承犯行。警方偵訊後依竊盜罪、毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

▲陳姓男子因竊盜罪入獄，假釋後缺錢花用竟又走上竊盜老路，還被查獲安非他命吸食器。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，陳姓男子竊盜案假釋出獄後缺錢花用，又重新做起老本行，沒想到被警方當場逮捕，還查獲毒品吸食器，不僅要面對竊盜、毒品案件，連先前未執行完畢的1年多刑期，也須一併執行。

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