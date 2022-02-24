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社會 社會焦點 保障人權

「房客版張淑晶」佔屋6年拒付租坑殺5房東　檢要求重判送她入監

▲台中地院。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中一名婦人租屋6年一直拒付租金，檢方建請不得易科罰金。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市李姓婦人以女兒回國居住需要更大空間為由，以月租3萬3千元向陳姓屋主承租，不料李女以各種理由推託拒付，積欠9個月，陳提告勝訴後，李女只得搬走。台中檢方發現李女6年來以同樣手法向5名屋主租屋，但都少付租金或是根本一毛未付，除依詐欺罪嫌將她起訴，還認為犯後態度惡劣，建請從重量刑，量處不得易科罰金的刑期，也就是讓她入監服刑。

李女辯稱女兒從英國回來居住，必須要有更大空間向陳男承租房子，租期從2020年7月15日至2021年7月14日，月租3萬3千元，後來李女的女兒根本沒回國，李女要求提前至7月10日入住，結果李女一住就不走了，連房租也以各種理由推託，陳男憤而提出返還房屋之民事訴訟，直到判決確定，李女才因為強制執行在2021年4月7日搬離，前後住了9個月未付半毛錢。

檢方查出，李女早在2016年2月向黃姓屋主租屋時，期間就以訂單減少、生病為由未付租金；2017年12月向蘇姓屋主租屋，僅繳部份租金，接著就沒有續繳；2019年7月向劉姓屋主租屋，只付了1個多月租金後，仍以訂單減少、生病為由未付租金；2020年4月向陳姓男子承租廠房，也是以同樣理由未付租金和押金。

檢方認為，李女多年來以類似手法，獲得免費入住他人房屋，食髓知味一再欺騙屋主，導致房東為了拿回房子疲於奔命，提起訴訟、強制執行等司法程序，對社會危害重大，且李女在偵查中矢口否認犯行，甚至為了脫罪而當庭空口指責檢察官辦案偏頗，犯後態度惡劣莫此為甚，如此等行為得予輕縱，實有違法律正義，請予從重量刑，並建請量處不得易科罰金之刑度，以儆效尤。

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