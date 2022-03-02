ET民調／十大政治領袖！賴清德奪冠超車侯友宜　陳時中⑦、蔣萬安⑨

▲副總統賴清德、新北市長侯友宜。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陳弘修／台北報導

《東森新媒體ETtoday》民調中心2日發布最新調查結果指出，在後蔡英文時期的台灣十大政治領袖排行中，副總統賴清德首度奪冠，擠下一直蟬聯寶座的新北市長侯友宜。根據調查結果的排名順序，賴清德與侯友宜分列第一、第二，台北市長柯文哲第三，高雄市長陳其邁第四，桃園市長鄭文燦第五，鴻海創辦人郭台銘第六、衛生福利部長陳時中第七、前交通部長林佳龍第八、立法委員蔣萬安第九，近來頻上火線的蘇貞昌則是第十名的看好度第二度進入前十名。

去（2021）年5月，台灣本土新冠疫情爆發，執政黨民進黨面臨前所未有的危機，然隨著年底全國性四大公投案與今年一月的中二選區立委補選落幕，投票結果使得民進黨氣勢大漲，國民黨則因一連串的挫敗而聲勢下滑，未來台灣的政壇會有什麼樣的變化？民眾又看好誰成為後蔡英文時期的政治領袖？

為了解民眾的想法，《東森新媒體ETtoday》民調中心於2022年2月23日至2月25日，以「手機簡訊」進行調查，回收有效樣本數為1,209份，該問卷提供台灣目前最有知名度以及影響力的32位政治人物名單，由受訪者選出十位，依據挑選次數最多的前十名做為榜單的依據。

根據調查結果，賴清德在32位政治人物中被看好度第一，高達76.0%民眾認為賴清德最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖；侯友宜排名第二，柯文哲第三，陳其邁第四，鄭文燦第五，至於第六到第十名的排名，依序為郭台銘、陳時中、林佳龍、蔣萬安﹑蘇貞昌。

▲《東森新媒體ETtoday》十大政治領袖排行調查。（點圖放大／ETtoday民調中心，下同）

《東森新媒體ETtoday》民調中心表示，和前次調查結果相比（2021年12月），賴清德因全力投入去年年底全國性四大公投案與今年1月中二選區立委補選，提升不少人氣與看好度，成為民眾心目中後蔡英文時期的十大政治領袖第一名；歷次調查中向來保持第一名的侯友宜，則因四大公投案未正面表態而遭受質疑的影響以及賴清德看好度提升，排名下滑至第二名；柯文哲維持在第三名；近期民進黨氣勢大漲，陳其邁與鄭文燦人氣亦隨之提升，排名分別由前次的第七名、第六名提升到第四名、第五名。

在後續排名方面，郭台銘因陳其邁與鄭文燦的看好度提升，排名下滑二名，位居第六；陳時中因民進黨在四大議題公投等投票結果後聲勢上漲，加上疫情控制得宜，排名由前次第十名上升至第七名；林佳龍因中二立委補選輔選成功，排名由前次第十一名提升至第八名；蔣萬安因多位綠營人士的看好度提升，排名下滑四名至第九名；同樣受到民進黨氣勢大漲而人氣提升的蘇貞昌，排名由前次第十三名提升至第十名。

以下為後蔡英文時期的十大政治領袖調查結果與內容：

賴清德（第一名）：

向來低調沉默的副總統賴清德因全力投入去年年底全國性四大公投案宣講，以及今年1月中二選區立委補選之輔選活動，後續投票結果除使得民進黨氣勢大漲，亦為自己帶來高人氣與高看好度，本次調查首度超越侯友宜，成為民眾心目中後蔡英文時期的十大政治領袖第一名。

侯友宜（第二名）：

《東森新媒體ETtoday》前（2020）年6月進行第一次後蔡英文時期的十大領袖排名調查開始，侯友宜在歷次調查中向來保持第一名，然而本次調查中，因受到去（2021）年底四大公投立場未正面表態而遭受質疑的影響，加上賴清德看好度提升，排名下滑至第二名。

柯文哲（第三名）：

柯文哲在歷次調查中排名保持在十名以內。疫情爆發初期憑藉著專業治理的抗疫表現，獲得民眾看好，2021年6月排名一舉衝上第二名，儘管2021年9月因受到台北市陸續爆發多起群聚事件而被點名疫調不實，以及特權疫苗風波與爭議的影響，排名下滑至第六名，但看好度很快的止跌回升，近兩次調查（2021年12月、2022年2月）皆維持在第三名。





陳其邁（第四名）：

前次調查（2021年12月）因柯文哲與蔣萬安的看好度提升，排名下滑至第七名的陳其邁，本次調查因四大公投案與中二立委補選等投票結果，民進黨氣勢大漲，加上對於執政地區高雄市的防疫表現突出，人氣與看好度提升，排名提升至第四名。





鄭文燦（第五名）：

前次調查（2021年12月）因柯文哲與蔣萬安的看好度提升，排名下滑至第六名的鄭文燦，本次調查與陳其邁相同，因近期民進黨氣勢大漲，人氣亦隨之提升，排名從第六名提升到第五名。

郭台銘（第六名）：

因提出申請進口BNT疫苗而聲名大噪的郭台銘，於2021年6月調查首次進入榜內後，一直維持著不錯的人氣與看好度，排名始終保持在十名內，本次因陳其邁與鄭文燦的看好度提升，在排行榜上從前次調查（2021年12月）第四名下滑二名，位居第六名。

陳時中（第七名）：

受本土新冠肺炎疫情爆發的影響，陳時中在前三次調查中，看好度跌落至第十名，本次因民進黨在四大議題公投等投票結果後聲勢上漲，加上疫情控制得宜，排名由第十名上升至第七名。

林佳龍（第八名）：

前交通部長林佳龍在歷次調查中除了2020年12月排名第十名外，其餘各次均在十名之後，本次調查因四大公投案投票結果與中二立委補選輔選成功聲勢上漲而再度進入榜內，排名由前次第十一名提升至第八名。

蔣萬安（第九名）：

台北市長熱門人選，也是國民黨最被看好的明日之星蔣萬安，幾次調查中都榜上有名，本次調查受到陳其邁、鄭文燦、陳時中與林佳龍多位綠營人士看好度提升的影響，排名下滑四名至第九名。

蘇貞昌（第十名）：

行政院長蘇貞昌在歷次調查中除了2021年3月排名第十名外，其餘各次均在十名之後，本次調查因四大公投案與中二立委補選投票結果，民進黨氣勢大漲而人氣隨之提升，排名由前次第十三名提升至第十名，再度進入榜內。













