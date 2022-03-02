歐戰發生率100%？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

記者陳俊宏／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基1日透過視訊向歐洲議會演說，演說內容感動全歐盟，連口譯官都哽咽落淚。北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇表示，有人聽完烏克蘭總統演說分析，「歐戰發生機率100%」，讓他直呼「真假啊」？他也感嘆，「突然覺得我們還為幼稚園群聚感染擔心，好蠢啊。」

姜冠宇在臉書指出，「哥有預感，後疫情時代等待全球很多地方的不是開放恢復交流的喜悅，而是『戰後的饑荒』。」他認為，歐戰如果發生，台海安靜是不可能的，好不容易變異株重症率下來，居然要有戰爭提升死亡率的準備。

▼烏克蘭總統澤倫斯基對歐洲議會視訊演說。（圖／路透）

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姜冠宇感嘆，「突然覺得我們還為幼稚園群聚感染擔心，好蠢啊，兒童染疫根本沒什麼了吧。評估5-11歲學齡兒童疫苗打一打，就要趕快準備保護我們小孩的設施才是實際的吧。」有網友則留言，「現在就已經是歐戰了啊」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）1日透過視訊向歐洲議會演說，「我們的國家正在發生一場悲劇，每天都有人為了重要的價值，付出寶貴的生命。我們只是為我們的土地和自由而戰，只是希望孩子們活著，我們為生命而戰，為生存而戰，這一切是我們最大的動力。」

澤倫斯基表示，「生命會戰勝死亡，而光明終會戰勝黑暗，榮耀歸於烏克蘭。」演說結束後，歐洲議會全體議員起立鼓掌60秒致敬。

據了解，烏俄雙方第二輪談判可能會在2日舉行，地點改在白俄羅斯與波蘭邊界，而不是2月28日首次談判時的烏克蘭與白俄邊界。

▼俄軍導彈空襲烏克蘭第二大城哈爾科夫政府總部。（圖／路透）

