單攻大禮步道穿皮鞋！7旬翁扭傷腳求援　警消夜攻接力揹下山

▲老翁穿皮鞋登大禮步道，結果腳扭傷腫脹，警消攻頂救援。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局指揮科02月28日近晚間1接獲報案，指稱一行兩人至大禮部落一日遊，返程期間在步道1.7k處因不慎踩空造成腳扭傷，疼痛劇烈無法行走，需要搬運協助，遂向消防局請求協助。

花蓮消防局立即派遣新秀分隊分隊長葛偉治、隊員周育霆及丁俊佑立即整裝前往營救，同時通知保七總隊第九大隊及太管處支援。

▲警消先以揹負方式，再以擔架抬送老翁下山就醫。

搜救小組夜間入山通過得卡倫步道階梯後抵達大禮步道接觸傷者，發現老翁登山所著的鞋子為皮鞋，老翕表示下山時踩空扭傷腳踝導致腳踝不適，無法徒步下山。

搜救小組檢視老翁右腳傷處已嚴重腫脹立即以軟式護木包紮固定患者腳踝，且利用人力揹負方式下撤至得卡倫步道階梯後改由椅式擔架緩慢將患者安全搬運至得卡倫步道登山口，並由該局救護車緊急將傷者後送往國軍805就醫，圓滿達成本次任務。





花蓮縣消防局局長林文瑞表示，近日多起山域事故皆為老年登山客不慎扭傷案件，進行山域活動之前，應做足事前功課，對於路線應有一定程度了解，針對個人登山裝備如保護足部之支撐性較好的鞋種須審慎考量，避免因選用不當的鞋種登山時足部受傷，另從事登山時須依路線難易度循序漸進提升登山經驗，並考量自身體力及克服心理因素，且應步步為營，全神貫注小心行走，方能使意外發生機率降低。