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初代館長過世58年　現在還在博物館裡迎接遊客！

記者周偉承／綜合報導

大家有去過淡水的「搜奇博物館」嗎？館內會展示各種稀奇古怪的動物標本或模型，如基因突變的「象鼻猴面豬」、雙頭蛇，或各種奇人軼事的資料照片、檔案等，而在日本也有一間有著「奇妙展示品」的博物館，這件在網路上引發討論的展示品就是博物館的「初代館長」！

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▲博物館中展示著各式各樣的動物標本、化石等。

這間位於日本岡山縣津山市的博物館，名為「津山自然不可思議館」，於西元1963年開館，最早是叫做「津山科學教育博物館」。館內的展示品其實與一般博物館差不多，都是許多世界各地動物的標本與化石、岩石與礦物等，不過，有幾樣最特別的展示品，擺放在名為「人體的神祕與動物的骨骼」的展間，其中一個展示櫃中擺著幾罐真實的人體器官，而捐贈者就是博物館的創立者「森本慶三」先生！

▲這些展品果然非常「不可思議」！

「初代館長」森本慶三是這間博物館的創始人，於西元1964年去世，為了讓人們能對人體構造更加了解，生前就決定死後將讓自己的器官作為展示品，展示於自己設立的這間博物館，在獲得岡山縣知事同意後，由岡山大學解剖學教室執刀，最後初代館長的腦、心臟、肺、肝臟就成為了博物館中最特別的展品。

初代館長的器官泡在裝滿福馬林的容器中，被整齊排列在展示櫃中，展間牆壁上也掛著館長的照片以及生平介紹，而這些展示品近期又突然在網路上被熱烈討論起來，其中有趣的是，館長的肺外觀竟然呈現黑色，就有網友推測館長身為日本昭和年代的人，吸菸應該是稀鬆平常的事，所以很有可能是吸菸導致。沒想到一間博物館的創始人，竟然連過世後，都持續為博物館奉獻自己，真的相當了不起。
 

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