初代館長過世58年　現在還在博物館裡迎接遊客！

記者周偉承／綜合報導
大家有去過淡水的「搜奇博物館」嗎？館內會展示各種稀奇古怪的動物標本或模型，如基因突變的「象鼻猴面豬」、雙頭蛇，或各種奇人軼事的資料照片、檔案等，而在日本也有一間有著「奇妙展示品」的博物館，這件在網路上引發討論的展示品就是博物館的「初代館長」！
▲博物館中展示著各式各樣的動物標本、化石等。
這間位於日本岡山縣津山市的博物館，名為「津山自然不可思議館」，於西元1963年開館，最早是叫做「津山科學教育博物館」。館內的展示品其實與一般博物館差不多，都是許多世界各地動物的標本與化石、岩石與礦物等，不過，有幾樣最特別的展示品，擺放在名為「人體的神祕與動物的骨骼」的展間，其中一個展示櫃中擺著幾罐真實的人體器官，而捐贈者就是博物館的創立者「森本慶三」先生！
【閲覧注意】なんと館内には、創設者である森本慶三氏ご本人の内臓が標本として展示されている。しかもご本人の強い希望でこうなったようだ。— かぐら (@kagrrazaka) October 28, 2019
貴重な人体標本である。もっと有名になってもおかしくないと思うんだがな pic.twitter.com/yvWibQl9M2
▲這些展品果然非常「不可思議」！
「初代館長」森本慶三是這間博物館的創始人，於西元1964年去世，為了讓人們能對人體構造更加了解，生前就決定死後將讓自己的器官作為展示品，展示於自己設立的這間博物館，在獲得岡山縣知事同意後，由岡山大學解剖學教室執刀，最後初代館長的腦、心臟、肺、肝臟就成為了博物館中最特別的展品。
初代館長的器官泡在裝滿福馬林的容器中，被整齊排列在展示櫃中，展間牆壁上也掛著館長的照片以及生平介紹，而這些展示品近期又突然在網路上被熱烈討論起來，其中有趣的是，館長的肺外觀竟然呈現黑色，就有網友推測館長身為日本昭和年代的人，吸菸應該是稀鬆平常的事，所以很有可能是吸菸導致。沒想到一間博物館的創始人，竟然連過世後，都持續為博物館奉獻自己，真的相當了不起。
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