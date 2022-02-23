跟異性過夜！男友嗆「觀念不正確」她委屈：又沒火花　網全翻白眼

▲能接受伴侶和異性好友睡在同個房間嗎？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

能接受另一半和好友「孤男寡女」共處一室嗎？一名女網友發文表示，她有個男性好友日前找她出去玩，於是她就詢問男友對方能否在她的租屋處過夜，怎料兩人卻因此吵架，「請問我真的是觀念不正確嗎？」貼文一出，引發網友熱烈討論。

這名網友在「匿名公社」上，以「異性好友不能同房睡嗎」為題發文，提到她學生時代的異性好友日前找她出去玩，因為對方沒有多餘的錢可以住旅館，所以她就致電男友，詢問可否讓好友在她的租屋處住一晚，她會睡在床上、好友睡在床旁邊的沙發上。

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男友得知後氣炸了，認為孤男寡女怎能同睡一個房間？事後，該名好友雖沒有照原定計畫找原PO，兩人也沒有過夜，但男友卻不斷拿此事攻擊，雙方鬧得不可開交。

▲原PO強調自己不會與好友睡在同張床上。（示意圖／取自Pexels）

對此，原PO就不解，她和該名好友認識5、6年了，一直都沒有火花，只要心態正確，同房也不會怎麼樣，就是各睡各的、不會有身體上的接觸，怎料男友卻要她改變想法，說她觀念不正確，「請問我真的是觀念不正確嗎？」

貼文曝光後，底下網友一面倒挺男友，「其實你有男友了，還是要懂得避嫌與保護自己」、「你心態正確，你確定男的也正確嗎」、「如果今天換作別的女人跟你男友獨處一室，你同意嗎」、「你沒有想法，怎麼知道別人沒有想法咧」、「你只要反向思考就好了，換成你男友讓女生去他家睡也可以嗎」、「能避嫌幹嘛去考驗人性」。