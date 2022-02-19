「女警好兇」影曝！男違規與警互嗆　還PO2分鐘畫面討拍

▲高雄市一名男子不滿被員警取締，當場跟女警吵架，同時還用手機拍攝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

有網友在臉書知名社團《爆料公社》貼文，表示高雄市有一名女警取締民眾違規，結果反被對方拿手機拍下「開嗆」畫面，雙方就在大馬路上頭爭執，對此高雄市三民二分局出面表示，民眾駕駛時開窗，明顯沒有繫安全帶，警方依法要對駕駛人盤查，同時有依照規定使用「喇叭」示意，過程沒有問題。

這段影片被網友放到《爆料公社》，影片當中就看到兩名員警進行盤查，而違規的民眾在車內拿手機錄影之外，還跟女警嗆起來，影片中女警說「你旁邊那個安全帶有沒有繫」？駕駛直接回「沒有繫又怎樣？你要開單你就跟我說！」女警「對！現在就是要開單！」駕駛回應：「好！你要開我就讓你開好不好」，不過最後對方質疑警方攔車盤查沒有鳴警笛，不過女警回嗆自己有按喇叭，對方有聽到嗎？

▲高雄市一名男子不滿被員警取締，當場跟女警吵架，同時還用手機拍攝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此高雄市三民二分局回應：這起案件是發生在18日下午兩點多，地點就是在三民區大昌二路與建工路口，兩名員警看見違規人43歲的陳姓男子，駕駛紅色自小客車車窗未關且未繫安全帶，遂上前攔查。「現場陳男質疑警方攔停方式恐發生危險，員警一路緩慢尾隨，並依規定使用喇叭示意違規人靠路邊停車接受稽查取締，過程中均符合相關規定。另警方因民眾態度不佳影響執勤情緒部分，亦將持續加強教育」。

不過三民二分局也強調違規事實明確，將依道路交通管理處罰條例第31條第1項規定行車未依規定繫安全帶予以製單告發，可處新台幣1500元罰鍰，並責令行為人即時改善。同時也呼籲，駕駛人駕車時應依規定繫好安全帶，並遵守交通規則，保障你我行車用路安全。