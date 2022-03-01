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陽明山4死車禍他逃3次被起訴　工程行老董出庭甩鍋：都我女兒負責

▲▼ 陳木 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲2017年陽明山仰德大道車禍釀4死，水泥車信詠工程行負責人陳美蘭父親被依過失致死起訴 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

2017年7月19日北市陽明山仰德大道發生混凝土泵浦車剎車失靈，衝撞22輛汽機車釀4死8傷，水泥車所屬的信詠工程公司掛名負責人陳美蘭及真銓材料行維修人員盧志宏一審各被判4年2月、3月6月，全案高院審理中。陳女父親陳木逃過3次不起訴，去年被以有防止危險的義務，卻未有任何防範作為，依過失致死罪起訴，今（1日）首次法院開庭，他仍否認犯罪。

士林地院今天開庭，85歲的陳木在女兒陳美蘭及親友陪同下赴法院，他仍做無罪答辯，向法官表示「都是我女兒負責，我沒有參與管理」，並激動向法官抱怨自己不起訴那麼多次，為什麼硬要扣他罪名。

▼信詠工程肇事水泥車，駕駛阮英貴當場身亡，車輛也嚴重扭曲變形。（圖／記者柳名耕攝）

▲▼陽明山車禍,勘驗,主任檢察官陳銘峰,業者。（圖／記者柳名耕攝）

陳木辯護律師稱，信詠工程行完全是由陳美蘭負責，陳木只是同住家人，偶爾陳美蘭事情較多，會請父親幫忙打電話聯繫事情，陳木所做的事情都是女兒要求他，同時認為起訴意旨有誤，陳木協助女兒處理公司的派工等事務都不是正確的，且歷經多次不起訴，最後卻以「有防止危險的義務，卻未有任何防範作為」予以起訴，認為不合理。

死者翁竟期母親沈滿、因車禍左手癱瘓郭武勳今也到庭旁聽，告訴代理人向法官補充，根據修車廠證人證述，舉凡驗車、聯繫選手車代驗、灌漿作業都是陳木指派，他是信詠實際負責人。

▼2017年陽明山仰德大道車禍釀4死8傷。（圖／ETtoday資料照）

▲▼2017年陽明山仰德大道車禍釀4死9傷。（圖／ETtoday資料照）

事故後以62萬和解的郭武勳向法官指出，陳木就是信詠實際負責人，讓一旁陳木聽到超火大向郭罵「這種話你也說得出來？」陳木也委屈表示「（賠償）不是要多少就多少，我老人家沒錢，女兒也沒能力，真的不是不賠！」。

由於陳木不認罪也不接受沈滿提出的認罪協商，法官諭知全案移審理庭，候核辦。

庭後，陳美蘭及父親見記者要拍攝，一度躲回法院不敢離開，並向記者懇求「我們也很可憐，可不可以不要拍？」，最後面對記者提問皆不回應，並與父親分開走離開法院。

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