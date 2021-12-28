仰德大道4死車禍大逆轉　工程行老董「逃3次」終於被起訴

▲2017年陽明山仰德大道車禍釀4死，水泥車信詠工程行負責人陳美蘭一審被判4年2月，她的父親陳木經檢方發回續行偵查3次將他依過失致死等罪起訴。（圖／ETtoday資料照）

記者黃宥寧／台北報導

2017年7月19日北市陽明山仰德大道發生混凝土泵浦車剎車失靈，衝撞22輛汽機車釀成4死意外，全案審理3年多，水泥車所屬的信詠工程公司掛名負責人陳美蘭及真銓材料行維修人員盧志宏一審各被判4年2月、3月6月，經上訴後高院審理中。事發時，陳女父親陳木甚至甩鍋「退休了不管事」，士林地檢署一度不起訴，經高檢署三次發回續查，今將陳木依過失致死等罪起訴。

發生在2017年7月19日上午8時許，阮英貴駕駛由新北市淡水區信詠公司停車場出發，往陽明山永公路工地進行灌漿作業，行經仰德大道三段下坡路段時，突然失控衝撞對向車道，把前方休旅車推撞到對向，再撞擊對向機車，釀4死9傷慘劇。

陳美蘭父親陳木，在事發時甩鍋卸責給女兒，檢方偵查後予以不起訴，經經高檢署三次發回續查，發現陳木為信詠實際掌權人，並負責協助陳美蘭處理公司派工、車輛維護保養、車輛驗車等公司事物。

起訴指出，陳美蘭在事故前一天請父親連絡阮英貴在事發當天19日前往永公路灌漿，陳木也坦承車輛已嚴重超載、手煞車系統也移除，但仍叫阮英貴開車上工，未能及時防止交通事故發生。

▼信用工程肇事水泥車，駕駛阮英貴當場身亡，車輛也嚴重扭曲變形。（圖／記者柳名耕攝）

真銓材料行維修技師盧志宏證述指出，信詠公司車輛維修都是由陳木聯絡維修，他也告知陳木這輛混凝土車沒有手煞車。代驗黃牛吳國誠也在另案證述，陳木在驗車前幾天請他出「選手車」讓該輛混凝土車可以通過檢驗，對此他認為陳木主觀上也知道這輛車已嚴重超載、手煞車也移除無法作用。

全案歷經3年多，經被害人不斷聲請再議，檢方終於在第4次將高齡81歲陳木依過失致死等罪嫌起訴。

發生重大車禍，也讓士林地檢署發現案外案，發現肇事水泥車的手煞車都被拆除，竟可以連續13年通過檢驗，也進而發現代驗廠以「選手車」（代檢廠準備好車況良好車輛，當有車況不佳車量要驗車，將車牌掛上）以此方式通過檢驗；也追出台中的特威力、維邦等3家代檢廠，將黃牛代檢廠負責人紀君宏、黃宏木等多人依貪汙、偽造文書等罪提起公訴。全案法院審理中。

今年5月26日一審法官依鑑定報告認為，車齡近40年水泥車車輛違規超重，又因駕駛中差速器中央傳動軸因插銷斷裂而脫落，但插銷不可能是在行駛中因外力破壞斷裂，加上手煞車系統早就拆除進而無法用腳踩液壓煞車，3大原因才釀意外。將泵浦車「信詠工程行」負責人陳美蘭及維修技師盧志宏，依過失致死等罪，判處4年2月、3年6月，全案上訴二審審理中。傷者及死者家屬共11人也對陳美蘭等人提出刑事附帶民事求償，求償金額達6650萬餘元。