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Windows 10今年5月強制更新一波！微軟不再支援

▲windows10。（圖／翻攝自windowslatest）

▲2020年版本(還有以前)的Windows10，到今年5月10日，微軟就不再支援了。（圖／翻攝自windowslatest）

記者吳佳穎／綜合報導

微軟宣布，某些舊版本 Windows 10，包括 2020 年推出的 Windows 10 20H2 的家庭版、Windows 10 Pro、教育版、還有 Windows 10 Pro for Workstations；2019 年發布的 Windows 10、version 1909（企業、教育、IoT等）將於今年5月10日停止支援，不再安全更新，要用戶盡快升級 Windows 11 系統，不然後續可能會被強制更新。

據了解，如果用戶不自行升級，到時想使用 Microsoft Support 服務，就會被引導到升級介面；另外，微軟也會透過機器學習（ML），讓 Windows 10 20H2 版本的用戶自動升級至 21H2 版本。

微軟指出，全部的 Windows 10 系統(包含最新的 21H2 版本)支援到 2025 年 10 月 14 日，到時就不再發送安全性更新，也會減少軟體支援，希望用戶全面升級到 Windows 11 系統。

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Windows 10將強制更新！　微軟：不再支援

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