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烏俄談判棄明斯克選戈梅利　新華社：雙方妥協結果

▲▼ 白俄羅斯外交部公開烏俄會談場地的照片。（圖／翻攝自Telegram）

▲烏俄談判場地選在白俄羅斯第二大城戈梅利城舉行。（圖／翻攝自Telegram）

記者魏有德／綜合報導

烏克蘭及俄羅斯代表團今（28）日於白俄羅斯第二大城戈梅利進行雙方開戰後的首次談判會議。據了解，俄羅斯原先屬意在白俄羅斯首都明斯克進行談判，遭到烏方拒絕，烏克蘭也提出在波蘭華沙或匈牙利布達佩斯等地談判，由於這兩處皆為北約成員國境內，遭到俄羅斯斷然拒絕。最終，根據俄總統新聞秘書佩斯科夫透露，在戈梅利談判是烏方選的。

《新華社》駐明斯克首任首席記者孫萍介紹，選擇戈梅利作為談判地點是烏俄雙方妥協的結果。俄羅斯方面一開始建議在白俄羅斯首都明斯克舉行談判，但遭到烏方拒絕，「烏方認為俄白關係密切，白俄羅斯也參與了俄烏衝突，俄方的一些武器裝備就是從白俄羅斯領土運進烏克蘭的。」

烏方此前提出在一些中東歐國家的首都舉行會談，包括華沙、布達佩斯等，而這些北約國家顯然是俄方不能接受的，「最終雙方達成妥協選在戈梅利。」

公開資訊顯示，戈梅利州位於白俄羅斯東南部，屬於白俄羅斯與烏克蘭交界地區，該州首府戈梅利市是白俄羅斯第二大城市。值得注意的是，戈梅利州也是白俄羅斯境內受1986年車諾比核災影響最大的地區之一，當時，大量放射性塵埃隨風飄至戈梅利州境內，導致當地生態環境受嚴重污染，迄今仍保留部分無人區。

2015年簽署的新明斯克協議是過去數年來國際社會公認的調解烏俄之間解決方案。如今，烏俄衝突再起，甚至比前幾次衝突更加劇烈，這場在戈梅利進行的談判結果，將牽動烏俄戰事下一步的走向。
 

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