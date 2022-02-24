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「2年存10萬」殺豬公照驚呆千人　他曝2訣竅：存更多又持久

記者黃翊婷／綜合報導

現代人大多都有自己的一套理財方式，一名網友23日在臉書PO文分享，近期打開一個存錢筒，發現2年間不知不覺存下10萬多元，讓網友們忍不住直呼厲害。至於存下這筆錢有沒有什麼小訣竅，他表示可以嘗試存紙鈔，「多了紙鈔存起來很可觀哦！」以及選用無法輕易打開的存錢筒，例如他就是用空的冷媒桶來存錢，想打開只能用工具切，這樣能存比較久一點。

網友分享2年存10萬的訣竅。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO在2年間存下10萬多元。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」PO文分享，「寒冷的天氣，殺隻豬公來進補一下。」從附上的照片中可見，除了大量的50元、10元硬幣之外，還有不少百元、五百、千元鈔票，以及3個紅包袋。他透露，光是紙鈔的部分就有8萬7600元，再加上硬幣大約是10萬多元，但這筆錢頂多也只能讓接下來這一個月好過一點點。

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文章公開之後，吸引超過1700名網友按讚討論，「羨慕能養出這麼肥的豬公，可以好好進補了」、「我都投50元，也投了1萬多元了」、「好肥的豬」；還有不少人好奇原PO是怎麼存錢的，「我想了解，如果是領月薪，怎麼有辦法存千元鈔」、「我都存50元，沒存過鈔票，好像不錯，可以來試試看」。

對此，原PO解釋，這些錢大約存了2年，是他工作以外的外快賺來的，大家可以嘗試存紙鈔，「多了紙鈔存起來很可觀哦！」另外也可以使用無法輕易打開的存錢筒，像他就是跟朋友拿冷媒空桶來用，「要取只能用工具切開，這樣存錢比較能存久一點。」

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