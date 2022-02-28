失聯42年！臨老滿身病現身討扶養費　3子傻眼拒付：連長相都忘記

▲台南一名婦人失聯42年，突然現身要子女付扶養費，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台南報導

台南一名婦人阿芳（化名）患有黃斑部病變、慢性病等，又領有中度身心障礙手冊，在窮困潦倒之下，決定向3名子女索討扶養費。不過，法官在審理期間，3名子女表示，父母離婚後，母親離家至今已42年，期間僅探望子女2次，子女們連母親的長相也早已忘記，法官因此判阿芳敗訴。全案可上訴。

判決書指出，現年68歲的阿芳因眼睛黃斑部病變領有中度身心障礙手冊，還患有慢性病，而他42年前與結束7年的短暫婚姻後，救將3名子女留給前夫扶養，42年來僅探視過孩子2次，而當時年紀對大的孩子也年僅6歲而已。

不料，阿芳近年因沒有謀生能力，又身患疾病，加上因有子女，無法獲得低收入戶補助、殘障補助也都無法通過，而依據109年度台南市平均每人每月消費支出為21019元，扣除每月領取的勞保退休金5300元，請求3名子女每人須支付每月5240元的撫養費

對於失聯已久的母親突然出現，阿芳的3名子女相當錯愕，並在庭審時主張，3人的成長過程都是由父親所扶養，3人連母親長什麼樣子都忘記了，且母親至今也沒有主動要與子女見面，3人因此認為沒有扶養母親的義務，請求法官駁回阿芳之訴，而阿芳對於子女所述均不否認，法官也因此駁回阿芳之訴，免除其3名子女的扶養義務。