俄羅斯國內爆發「反戰示威」　開戰4天已至少4000俄人被抓

▲俄羅斯各城市出現反戰潮，有人高舉烏克蘭國旗、有人手持標語抗議。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯24日揮軍進攻烏克蘭後，引起多國發布聲明譴責，俄羅斯國內數個城市也爆發反戰遊行。俄羅斯獨立人權組織OVD-Info表示，自克里姆林宮下令入侵烏克蘭以來，俄羅斯當局已經拘留了近5000人，理由是這些人參與了未經許可的反戰抗議活動。

自從普丁下達對烏克蘭的特別軍事行動後，俄羅斯境內出現上萬名抗議者走上街道和廣場抗議，這些人有的高舉烏克蘭國旗，有的則手持「和烏克蘭站在一起」、「普丁是殺手」、「拒絕戰爭」等標語，口上高呼著「反對戰爭」的口號，情緒激動地抗議普丁入侵烏克蘭的決定。

▲俄羅斯國內的反戰示威活動不斷，導致許多抗議人士被警方拘捕。（圖／達志影像／美聯社）

根據美國CNN報導，俄國獨立人權組織OVD-Info表示，自克里姆林宮下令入侵烏克蘭以來，當局已經拘留了4124人，理由是這些人參與了未經許可的反戰抗議活動。

在俄國法律中，舉辦大型示威活動，抗議者必須先申請許可證，該許可證必須在活動開始前不超過 15 天但不少於 10 天提交，未經許可參加抗議的人將被處以重罰，在某些情況下甚至會入獄。

此外，俄羅斯有2名億萬富翁德里帕斯卡（Oleg Deripaska）以及弗里德曼（Mikhail Fridman）日前也向總統普丁喊話，希望能停止對烏克蘭的入侵，並稱這起戰爭是「2國人民的悲劇」。