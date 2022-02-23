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社會 社會焦點 保障人權

警多次執法過當被判刑　再咒女記者「絕子絕孫」判拘20天

▲▼警察。（圖／翻攝自pixabay）

▲新竹員警在網路上辱罵女記者「絕子絕孫不得好死」遭判刑。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者蔡怡萍／新竹報導

新竹縣一名林姓員警行事衝動，作風惹議不斷，在2020年3月處理違停事件與一對陳姓姊弟爆發衝突，被判拘役50日；同年4月處理一酒醉女子協尋手機案件，執法過當對女子噴辣椒水，被判55日；而林男又不滿一名黃姓女記者報導其所涉新聞，竟在警察分局內以臉書、YouTube等公開帳號罵黃女「全家老小得報應絕子絕孫不得好死」，再被新竹地院依公然侮辱判拘役20日。

根據過往紀錄，林姓員警在前年3月受理檢舉違停事件時，一對陳姓姊弟擔心車輛被開罰前往派出所確認，期間陳男與林警爆發口角衝突，陳女攔阻時不慎將林手中額溫槍拍落，林不滿欲逮捕陳女，其弟弟見狀欲阻止，卻遭到林男以「大外割」壓制，造成弟弟身上挫傷。

同年4月，林警處理一名酒醉女子協尋遺失手機業務時，女子因酒醉反應較大，不斷大聲哭泣，林要求女子降低音量未果，竟對女子說「妳有吃過、喜歡吃辣嗎？」並朝女子臉部噴2次辣椒水，並不斷挑釁女子，待對方忍無可忍反罵3字經，林藉此依現行犯將女子上銬逮捕。

經新竹地院審後，認為2案皆違反比例原則，依公務員假借職務上之機會，故意犯傷害與強制罪，分別判林警拘役50日與55日。

而在其間，林姓員警又不滿黃姓女記者報導其所涉案件，在2021年7月間在任職警局內，用公開帳號在網路上謾罵黃女「全家老小得報應絕子絕孫不得好死」等難堪字眼，造成黃女精神壓力、情緒受影響。

新竹地院認為雖有自由言論的權益，但在公開網路上詛咒辱罵，任何人都沒必要承擔此種對待，此狀況顯然不應存在在社會上，林男此舉已對特定人造成污衊與損害，且林男為依法令從事公務之警察人員，此行為與警察職務無關，不能認為是職務需要；且知道黃女提告後，林仍在網路上持續攻擊，不見悔意，於是依公然侮辱罪判拘役20日，可易科罰金。

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