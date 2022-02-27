桃園+11　幼兒園、某國小染疫停課天數連假結束前公布

▲桃園1家3口確診，疑釀幼兒園、某國小染疫，停課天數待結果決定。(圖／資料照／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦甫於日前宣布，1月開始的桃園機場群聚感染事件，在桃園共產生3條主要傳播鏈，監測期於2月25日期滿。未料，桃園在連續4天本土「嘉玲」後，26日增加1家3口3人確診，且因確診家庭的兒子幼兒園疑釀3家庭染疫，並擴及到觀音某國小學生確診，鄭文燦緊急新增行程，今日下午3點親自說明疫情。而疫情指揮中心稍早公布，桃園今天新增11例確診。

市府指出，26日新增的1家3口確診，係因30多歲的丈夫僅接種一劑疫苗，新工作要繳交陰性證明，而到醫院自費採檢確診（案20483）、Ct值26，經市府匡列同住6人，其中物流業工作的妻子（案20484）和觀音某私立幼稚園大班的兒子（案20485）也確診，Ct值分別是32.8、35.2，目前都收治醫院隔離治療，感染源仍待調查，另外同住的3友人一採陰已送集中檢疫所。

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市府26日也派醫療團隊到妻子物流職場採檢105人，兒子就讀的觀音某私幼也已採檢全校師生及家長287人，並入校完成清消。據悉該幼兒園有多人採檢呈現陽性，鄭文燦下午將待中央流行疫情指揮中心公布後於3點線上直播親自說明。根據疫情指揮中心稍早公布，今天新增16例本土個案，有11例在桃園，其中10例是從物流業員小孩（案20485）就讀幼兒園擴大採檢287人驗出。

另外，因中央流行疫情指揮中心規定，3月7日起入境居家檢疫天數和居家隔離天數都從14天縮短為10天，因此桃園「學校1人確診、全校停課14天」的政策，是否也同步縮短為停課10天，市府將待該生疫調結果以及全校師生採檢狀況判定，教育局將在連假結束前公布停課措施。