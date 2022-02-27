至少舖個紙箱！愛車被阿嬤拿來「曬鹹菜」超崩潰　釣出一票苦主

▲一名男子的愛車被阿嬤當曬菜場，引擎蓋上曬滿菜。（圖／CTWANT／翻攝自爆廢公社）

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中南部不少民眾喜歡在自家門口曬鹹菜或衣服，就有一名網友分享他的白色愛車被阿嬤拿來「曬鹹菜」，讓他崩潰PO網自嘲「要曬可以至少先舖個紙箱吧」，不少網友也感同身受，也紛紛曬出自己遇到的汽車上曬衣服與高麗菜畫面。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享一張照片，他無奈表示「回家看到阿嬤做了這件事，你們會怎樣，我個人是認為要曬可以，至少先舖個紙箱吧」。

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▲其他網友也分享有人曬高麗菜跟衣服的畫面。（圖／CTWANT／翻攝自爆廢公社）

不少網友看到他的分享後也引發討論，也有網友分享自己的百萬愛車被曬高麗菜，或者是被曬衣服跟棉被的照片，紛紛留言「生氣又無奈，因為我是極度愛車的人，但是舖菜的又是自己的奶奶」、「至少鋪個紙箱吧！」、「物盡其用的生活智慧王」、「最佳曬鹹菜地點，引擎蓋夏天都是燙的」。

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