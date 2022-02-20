酸民嘴「何不無償幫打官司」…呂秋遠秒回：好　截肢女孩親回感謝

▲雇主態度引發外界撻伐。（圖／翻攝IG）

圖文／CTWANT

王姓女子去年11月在苗栗一間包裝廠工作時，右腳遭設備絞進，因此截肢，未料老闆娘事後竟嗆「截肢而已」，只願意賠10萬元，引發全民怒火。知名律師呂秋遠18日在臉書發文聲援，沒想到竟有人嗆「何不免費幫打官司」。對此呂秋遠回應「好」，而王女也在留言處感謝。

呂秋遠指出，這起事件是基層工作裡，因為雇主沒有注意員工訓練、機器維修等等，發生的意外，這是公傷，如果是因為雇主的過失，雇主應該負起過失重傷害的刑責，以及損害賠償，並且在公傷期間，除非特殊狀況，否則不能解雇，必須給予有薪病假，醫藥費，往後應該安排相對應能力的工作，另外還有失能損害賠償等相關問題。

▲王女右腳截肢。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

但在媒體報導前，雇主只有給付慰問金1萬元。呂秋遠說，雇主對於自己究竟有沒有過失，避而不談，甚至兩次將員工踢出公司群組，雙方進入調解以後，公司願意給10萬元，與員工和解，員工不願意接受，所以雙方調解不成立。

然而在這段時間，有人勸王女放下，也有人勸她不要告公司，不然什麼都沒有，公司會脫產，且訴訟過程冗長。呂秋遠忍不住直呼，「放你媽啦！你腿斷掉，還要放下？」

呂秋遠說，「因為發生在苗栗，引起的注意並不高，但這是一件我們可能都會遇到的事情，這位女孩已經有苗栗當地的議員與律師幫忙處理，我相信應該會有好結果，如果需要我幫忙，當然義不容辭。」未料竟有人嗆聲，「真的有心，呂大律師何不無償幫忙這可憐女孩打官司？不要只會嘴苗栗國，公司是在高雄註冊的！」

呂秋遠回應，「好！但是我沒有嘴苗栗國啊。」而王女則在留言處感謝，「謝謝律師為我發聲……。」一字一句令人心疼。不少網友看到後，留言為她加油打氣「真的辛苦妳了，看到新聞拳頭都硬了，加油」、「妳很勇敢」、「妳不孤單」、「遇到這種老闆真的很無言，希望他們得到應有的懲罰，我們為妳加油」。

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