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男病患問「知道ICU是什麼意思嗎？」　揪心答案惹哭網友

網友曝ICU真正含意藏洋蔥。（示意圖／unsplash）

▲網友曝ICU真正含意藏洋蔥。（示意圖／CTWANT／unsplash）

圖文／CTWANT

加護病房在世人眼中，是一個常常經歷生離死別的所在，而其英文Intensive Care Unit的縮寫為ICU，近日卻被人以另一種意義解讀，讓人倍覺心酸。1名在醫院擔任實習物理治療師的女網友，22日在《Dcard》論壇PO文表示，自己被1位男病患問及是否明白ICU的意思，接著直言就是「I want to see you」，讓她感到印象深刻。

原PO近日在《Dcard》論壇以「妳知道ICU是什麼意思嗎？」為題發文表示，有1位男病人對她提問這個問題，接著告訴她答案就是「I want to see you」。該名男病患難過對原PO說道，父親已經待在加護病房好幾天，但自己卻可能無法見到父親的最後一面，讓她好奇詢問原因，才知道大哥是因為自己中風的關係需要住院治療，因此可能會錯過與父親最後的相處機會。

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該名女網友感嘆，「在醫院裡遇到了太多病人悲傷的故事，也讓我更珍惜自己健康的身體，感激我的家人都平安，更學會要好好渡過每一個當下去享受生活。雖然只是短短的一個問句，卻深深的烙印在我的心裡。」

許多網友看過貼文後，也紛紛感慨留言，「天啊！好揪心喔」、「眼淚噴出來了」、「好難過」、「醫院會看到很多生死離別，病人們有時候就像是人生導師一樣教會我們很多道理，這些能夠成為你未來應對人生課題的養份。」女網友解答ICU背後意義。（圖／翻攝自Dcard）

▲女網友解答ICU背後意義。（圖／CTWANT／翻攝自Dcard）

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