男病患問「知道ICU是什麼意思嗎？」　揪心答案惹哭網友

▲網友曝ICU真正含意藏洋蔥。(示意圖/CTWANT/unsplash)

圖文/CTWANT

加護病房在世人眼中,是一個常常經歷生離死別的所在,而其英文Intensive Care Unit的縮寫為ICU,近日卻被人以另一種意義解讀,讓人倍覺心酸。1名在醫院擔任實習物理治療師的女網友,22日在《Dcard》論壇PO文表示,自己被1位男病患問及是否明白ICU的意思,接著直言就是「I want to see you」,讓她感到印象深刻。

原PO近日在《Dcard》論壇以「妳知道ICU是什麼意思嗎?」為題發文表示,有1位男病人對她提問這個問題,接著告訴她答案就是「I want to see you」。該名男病患難過對原PO說道,父親已經待在加護病房好幾天,但自己卻可能無法見到父親的最後一面,讓她好奇詢問原因,才知道大哥是因為自己中風的關係需要住院治療,因此可能會錯過與父親最後的相處機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名女網友感嘆,「在醫院裡遇到了太多病人悲傷的故事,也讓我更珍惜自己健康的身體,感激我的家人都平安,更學會要好好渡過每一個當下去享受生活。雖然只是短短的一個問句,卻深深的烙印在我的心裡。」

許多網友看過貼文後,也紛紛感慨留言,「天啊!好揪心喔」、「眼淚噴出來了」、「好難過」、「醫院會看到很多生死離別,病人們有時候就像是人生導師一樣教會我們很多道理,這些能夠成為你未來應對人生課題的養份。」

▲女網友解答ICU背後意義。(圖/CTWANT/翻攝自Dcard)

延伸閱讀

▸ 農曆二月二「龍抬頭」轉運4步曝光 拜土地公可旺事業、求好彩頭

▸ 舒淇隔離偶遇「蘇媽媽住對面」 驚喜直呼:巧到不能再巧

▸ 營業額少逾8000元…超市老闆氣炸報警 牆角尋獲贓款嫌犯竟是「牠」

【你可能也想看】

►網購金魚悲劇了!她收一袋大冰塊 「只有1隻」堅強存活

►立石雕像追思!「茶茶」晚安不痛了 他分享救援歷程全場淚崩

►野生黑熊深夜突造訪 屋主「要求一件事」...牠竟乖乖照做

►動物寶寶為何不早點見客? 動物園曝:野生動物存在「殺嬰行為」

►一起飛上天!薩摩耶跟導演爸玩飛行傘 淡定模樣網讚:冒險系萌犬



►每餐故意「留一顆飼料不吃」 三花貓超可愛理由暖哭網友

►拍到街貓「踩著別人往上爬」瞬間 中間喵呆萌表情成亮點

►虎斑喵玉米整根啃 2同伴傻眼貓咪:我有點擔心這孩子沒問題嗎?

►癌末老拉拉瞇眼趴「獨輪推車」登山 主人淚吻:最後一次冒險