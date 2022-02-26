「甜心主播」呂佳宜爆不倫男攝影　提5點開戰正宮：我不怕事！

▲呂佳宜反駁正宮所稱的五大指控。（圖／翻攝自呂佳宜臉書，下同）



圖文／CTWANT

有「甜心主播」稱號的前新聞主播呂佳宜，今（26）日爆出與已婚陳姓男攝影有不倫關係，呂佳宜遭到對方正宮提告，新北地院判呂佳宜須賠15萬元，全案仍可上訴。但呂佳宜不服判決，在臉書粉專公開判決中的行車紀錄器音檔，還原真相也透露先生全程陪伴，沒有不倫出軌。但男攝影的正宮妻子卻在下午召開記者，認為呂佳宜只擷取對自己有利的片段，沒有完整公開所有證據。呂佳宜隨後也反駁對方，並提5點正式開戰。

呂佳宜怒斥判決書中「所謂的車上激吻、甜稱公婆、出國約會過夜，看似言情小說的判決書之外，這些你以為的曖昧場景，跟你想的可能不一樣」，她一一反駁完全沒有和對方不倫，自己甚至是半推半就被拖進車中和男攝影師談話的，她也公開音檔，內容有不少尖叫大哭與道歉，她也表示自己說出「我不能沒有你」、「我是很愛你的」，是因處在這樣不安全的環境下，她說出來的。

但正宮也在下午友人陪同下召開記者會，批呂佳宜只公開了對自己有利的部分，並公開呂佳宜的妻子曾多次和對方與對方律師談話，呂佳宜除了再批對方想引導輿論成「為什麼有機會不逃走」、「下午錄音不見威脅，為何主動說愛？」，而她也表示這些音檔都是在她處於被拖上車的威脅下，以及工作未完成的壓力下說出。

另外，她也正式開戰正宮，提出5點針對正宮所開的記者會做出反擊，她澄清「指我老公辱罵咆哮」她直接PO出錄音檔，表示「長期被威脅了所以學會了錄音保護自己，這就是你所謂的辱罵咆哮」。另外針對正宮表示「自己沒有要錢」、「沒有媒體資源」、「沒有威脅公開影片」、「想處理之前之間的事」等，呂佳宜也一一回應，最後寫出「我不惹事，卻也不怕事」。

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